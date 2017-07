In Romania sunt circa 57.300 medici, exclusiv stomatologici, dintre care 35.600 medici profeseaza in sistemul de sanatate de stat, iar ceilalti in mediul privat, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). In acelasi timp, numarul total de paturi in spitale a ajuns la peste 132.000, dintre care 125.000 paturi prezente in sistemul de sanatate de stat. Vezi in continuare care este numarul unitatilor sanitare publice versus private si ce planuri are Ministerul Sanatatii pentru a dezvolta sistemul public.