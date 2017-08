Decizia a fost luata pentru ca Primaria nu poate finaliza obiectivul ce ar trebui sa fie inaugurat pana pe 1 decembrie 2018. In realitate, fara doar si poate, decizia a fost luata si din cauza presiunii mari pe care opinia publica a pus-o asupra proiectului care ar fi urmat sa coste circa 11 milioane de euro, bani cu care s-ar putea construi spitale, scoli sau zeci de kilometri de strazi, proiecte mult mai utile decat “un cactus kitschos”, cum a fost numit de catre multi cetateni.

Desi a fost aprobat acum zece ani, proiectul se afla inca pe circuitul de avizare, la Ministerul Culturii si la Primaria Sectorului 3.

Gabriela Firea subliniaza ca valoarea unei opere de arta nu este „subiect de plebiscit", dar ca un monument dedicat Marii Uniri de la 1918 trebuie sa uneasca oamenii in jurul sau si nu sa ii dezbine.

„Chiar daca valoarea unei opere de arta nu este subiect de plebiscit si avem destule exemple in lume de monumente care au fost acceptate de catre opinia publica dupa zeci sau chiar sute de ani de la inaugurare, am considerat ca un monument dedicat Marii Uniri de la 1918 trebuie sa uneasca oamenii in jurul sau si nu sa ii dezbine. Sunt convinsa ca maestrul Ioan Bolborea va intelege situatia si, de comun acord, vom regandi edificarea acestei lucrari, la un alt moment, pe un alt amplasament si, poate, la o alta scara. Le multumesc celor care au initiat si s-au implicat in aceasta dezbatere care, lasand la o parte patimile politice, ne-a ajutat sa luam o decizie corecta", a precizat ea.

Ioan Bolborea, "abonat" la monumente in Bucuresti, este cvasi-necunoscut pe plan international.

Reamintim ca PSD a criticat vehement incercarea de a achizitiona lucrarea Cuminteania Pamantului, semnata de Brancusi, de catre Guvernul Tehnocrat, in 2016, fiind insa aproape de a investi aceasta suma de bani intr-o lucrare fara nicio valoare artistica, in centrul orasului.