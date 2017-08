Douasprezece judete din vestul tarii se afla, vineri, sub cod rosu de canicula, meteorologii avertizand ca in aceste zone temperaturile se vor situa intre 39 si 42 de grade. Restul tarii se afla sub cod portocaliu de canicula, cu temperaturi intre 36 si 39 de grade.

Avertizarea cod rosu de canicula - care va fi in vigoare vineri si sambata - vizeaza zonele de campie si de podis ale judetelor Satu Mare, Bihor, Arad, Timis, Caras-Severin, Salaj, Cluj, Mures, Alba, Hunedoara, Mehedinti si Dolj.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vineri si sambata valul de caldura care a debutat inca de luni va continua sa se intensifice, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii extinse pragul critic de 80 de unitati si se va situa frecvent, in zonele joase, intre 82 si 84 de unitati. Temperaturile minime vor fi cuprinse, in general, intre 22 si 25 de grade.

Meteorologii avertizeaza ca in zonele de campie si de podis ale judetelor Satu Mare, Bihor, Arad, Timis, Caras-Severin, Salaj, Cluj, Mures, Alba, Hunedoara, Mehedinti si Dolj se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei si care se vor situa intre 39 si 42 de grade.

Celelalte judete ale tarii se afla sub cod portocaliu de canicula.

Astfel, in Moldova, Dobrogea, Muntenia si local in Maramures, Transilvania si Oltenia, temperaturile maxime se vor situa, in general, intre 36 si 39 de grade, valori cu mult mai ridicate decat mediile specifice perioadei.

Treptat, valul de caldura se va restrange catre regiunile sudice si va persista pana spre mijlocul saptamanii viitoare, iar gradul de instabilitate atmosferica va fi in crestere, in special in zonele de munte si in jumatatea de nord a tarii, mai precizeaza ANM.

