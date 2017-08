Rata de vaccinare a crescut de aproximativ patru ori in ultimele doua saptamani, a anuntat ministrul Sanatatii, Florian Bodog. El a promis mai multe date la inceputul saptamanii viitoare.

"In ultimele doua saptamani, rata de vaccinare a crescut de aproape patru ori. Vom avea cifre absolute la inceputul saptamanii viitoare", a spus ministrul, in debutul sedintei de Guvern, scrie News.ro.

Potrivit unui raport de la finalul lunii iulie, este necesara promovarea legii vaccinarii si reorganizarea intregului sistem de acordare a serviciilor medicale de vaccinare, in conditiile in care ”acoperirea vaccinala” a scazut continuu in ultimii zece ani.

In aceste conditii, rata deceselor provocate de rujeola a ajuns, de la declansarea epidemiei, la 4 la o mie de cazuri, ”mult peste cea cunoscuta in literatura de specialitate de 1-2 cazuri la o mie de copii”. Un numar de 224.202 copii cu varste intre 9 luni si 9 ani sunt restantieri la vaccinare.

