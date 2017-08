Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca din cele aproximativ 1.000 de autobuze pe care le detine Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB), doar jumatate sunt dotate cu aer conditionat, iar in unele nu functioneaza, dar spera ca aceasta vara va fi "ultima vara in care in Bucuresti nu se poate circula civilizat", reamintind ca municipalitatea se afla in procedura de licitatie pentru achizitionarea de autobuze, tramvaie si troleibuze noi, "ultramoderne". Directorul RATB, Adrian Mihail, a precizat ca va fi instalat aer conditionat in 150 de autobuze si ca regia pregateste documentatia pentru instalarea aerului conditionat si in tramvaie si troleibuze.

"Sper din suflet ca este ultima vara in care in Bucuresti nu se poate circula civilizat. Din cele 1.000 de autobuze, doar jumatate au aer conditionat. Sunt autobuze vechi de 10 ani, iar noi, in aceasta perioada, suntem in plina procedura de licitatie pentru cumpararea a 400 de autobuze, 100 de tramvaie si 100 de troleibuze, toate ultramoderne si dotate cu aer conditionat. Imi pare rau ca bucurestenii trebuie sa treaca prin acest calvar. Aceasta achizitie trebuia facuta cu ani in urma, dar e bine ca o facem si acum, in acest mandat", a declarat Gabriela Firea, citata de News.ro.

La randul sau, directorul RATB, Adrian Mihail, a spus ca regia a primit fonduri pentru instalarea aparatelor de aer conditionat in 150 de autobuze, procedura de validare urmand sa se incheie saptamana viitoare.

De asemenea, regia pregateste documentatia pentru instalarea aparatelor de aer conditionat si in tramvaie si troleibuze.

"De la 1 august, a fost majorat parcul circulant cu 55 de vehicule. In perioada de weekend avem organizat cu Apa Nova actiunile noastre cu controlorii si echipele lor pe liniile cele mai aglomerate, de a oferi cetatenilor apa in statii si in mijloacele de transport", a adaugat directorul RATB.

Directorul general adjunct al Apa Nova, Epsica Chiru, a spus ca, pe langa distributia apei pentru calatori in mijloacele de transport in comun si in statiile acestora, au fost luate si alte masuri, precum functionarea permanenta a fantanilor ornamentale pana la terminarea codului de canicula si asigurarea ca cismelele functioneaza fara probleme.

De asemenea, a mai spus el, a fost prelungit programul laboratoarelor care fac analiza de apa potabila.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat Politiei municipale si politiilor de sectoare sa faca controale in piete pentru a se asigura ca marfa este depozitata in conditii bune si nu in soare, dar si sa ia masuri in cazul persoanelor fara adapost care cersesc.

"In continuare sunt persoane fara adapost care dorm pe strazi. Va rog sa luati masuri sa nu existe persoane fara adapost care dorm pe unde nimeresc, pentru ca este un pericol foarte mare, sunt temperaturi ridicate. Avem centre sociale in care aceste persoane trebuie duse. Rog politia municipala si politiile de sector sa sesize orice cetatean care este in aceasta situatie si sa ia masuri in situatia parintilor iresponsabili care ies la cersit cu copiii. Am vazut in intersectii, pe canicula, parinti cu copii la cersit. Sesizati autoritatile competente", s-a adresat primarul reprezentantilor politiei.

De asemenea, edilul le-a spus operatorilor de salubritate sa ia masuri in ceea ce priveste deseurile menajere, astfel incat sa nu existe saci de gunoi lasati afara, in soare, lucru care ar putea avea efecte negative atat asupra mediului, cat si asupra sanatatii oamenilor.

Potrivit managerului Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, in ultimele 48 de ore, aproape 3.000 de apeluri au fost inregistrate la serviciul de Ambulanta, 1.482 dintre ele fiind urgente de cod rosu si cod galben. Dintre cele 322 de cazuri urgente din locurile publice, peste 100 au fost cazuri de lesin.

"De la ASSMB, am primit unda verde ca persoanele fara adapost sa fie preluate de ambulante si sa fie duse la spitalele primariei. Sunt persoane care nu doresc sa fie duse la spital, dar vom incerca sa le convingem sa nu ramana in soare", a mai spus Alis Grasu.

Sursa foto: Agerpres