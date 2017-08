Peste o suta de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns, vineri, la 8.455 de cazuri, fiind inregistrate 32 de decese. Boala s-a extins din septembrie 2016 in 40 de judete si in Capitala, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

Numarul total de cazuri de rujeola confirmate in Romania pana in 4 august este de 8455, fiind inregistrate 32 de decese, dintre care opt in judetul Timis, sase in judetul Arad, sapte in judetul Dolj, trei in judetul Caras-Severin si cate unul in judetele Bihor, Cluj, Calarasi, Satu Mare, Vaslui, Galati, Mures si municipiul Bucuresti.

Potrivit sursei citate, rujeola s-a extins in 40 de judete si in Capitala din 30 septembrie 2016, cand a fost declarata epidemia, si pana in 4 august 2017.

Cele mai afectate judete, cu peste o mie de cazuri de rujeola fiecare, sunt Timis (1.215 cazuri), Caras-Severin (1.110 cazuri) si Arad, cu 1002 cazuri confirmate.

Potrivit CNSCBT, rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din patru persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare. Pentru unul din 1.000 de bolnavi de rujeola, boala este mortala.

Vaccinul impotriva rujeolei protejeaza copiii de aceasta boala, iar in Romania noua din zece parinti isi vaccineaza copiii.