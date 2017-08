"Am avut doua intaniri de lucru cu expertii americani. Am avut o intalnire in 3, in aprilie, la Bruxelles, cu Comisia, Romania si SUA, si lucram in continuare la punerea in aplicare a unei declaratii comune care a fost adoptata de SUA si UE privind programul de implementare a ridicarii vizelor pentru cele cinci tari care nu beneficiaza de acest regim", a spus ministrul, scrie News.ro.

Intrebat cat ar putea dura acest proces, Melescanu a spus ca "e un orizont de timp de 1-2 ani". Presedintele Klaus Iohannis a declarat in iunie, la conferinta de presa comuna cu liderul SUA Donald Trump ca in cadrul intalnirii pe care au avut-o la Casa Alba, dar si cu ocazia altor intrevederi avute la Washington si aspectul privind vizele pentru romani.

Cel mai probabil se va avansa in aceasta privinta, in conditiile in care exista tot mai multi cetateni care vin din Romania in Statele Unite ale Americii. Presedintele SUA Donald Trump a spus ca nu s-a discutat despre programul Visa Waiver, dar ca in mod cert se va discuta.

Sursa foto: UTBP / Shutterstock