Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au emis pe numele acestuia un mandat de arestare prentu 30 de zile. Decizia nu este definitiva, dar este executorie. Potrivit procurorilor DIICOT, incepand cu anul 2011, colonelul Marian Corcodel, comandantul Bazei de Administrare si Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, folosindu-se de influenta pe care o exercita asupra unor subordonati si uzand in mod nelegal de prerogativele functiei sale, a constituit un grup infractional organizat la care au aderat persoane aflate in subordinea sa directa, scopul constituirii acestui grup fiind savarsirea in mod repetat, printre altele, a unor infractiuni de camata, dar si delapidare.

In uma cercetarilor, procurorii au stabilit ca ”beneficiarii” imprumuturilor cu dobanda, acordate in afara cadrului legal, erau, in general, subordonati ai lui Corcodel, iar sumele imprumutate erau cuprinse intre cateva sute de euro si cateva mii, uneori chiar si zeci de mii de euro. El precepea dobanzi cuprinse intre 10 si 20% din valoarea imprumuturilor, iar in cazul in care debitorii ajungeau in imposibilitatea de a achita camata, acestia erau ulterior executati silit.

"Investigatia penala a evidentiat faptul ca, de multe ori, dobanzile achitate de debitori erau remise catre doi suspecti ori altor membri ai grupului infractional, care predau ulterior sumele de bani lui Corcodel Marian. De altfel, la nivel B.A.D. era raspandita expresia «are cardul la Corcodel» (la propriu) pentru a ilustra o persoana indatorata financiar, sau «Banca Romana de Comert Corcodel»”, se arata intr-un comunicat al DIICOT.

De asemenea, Corcodel, in calitatea sa de comandant al Bazei de Administrare si Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, in mod repetat a cerut unor subordonati care au aderat la grupul infractional organizat pe care l-a initiat, persoane ce aveau ca atributii gestionarea si administrarea unor bunuri, sa fure importante cantitati de motorina de la statia de carburant a parcului auto al unitatii, combustibil scos ilegal din unitate si transportat in alte locuri, de unde era predat acestuia sau altor membri ai grupului infractional.

Totodata, procurorii arata ca existenta acestui grup infractional organizat, cat si faptele savarsite de membrii acestuia au fost aduse de mai multi lucratori ai Jandarmeriei si la cunostinta lui Octavian Cristescu, comisar-sef, angajat al fostului Departament de Informatii si Protectie Interna – in prezent Directia Generala de Protectie Interna a M.A.I. Acesta, desi avea ca obligatii profesionale sa raporteze conducerii acestei structuri si, totodata, sa sesizeze organele de urmarire penala, nu a facut acest lucru.

Mai mult, el a sprijinit in mod constant si constient activitatile infractionale derulate de catre Corcodel, acordandu-i protectia necesara, cat si consilierea in unele situatii, mai spun procurorii DIICOT. In urma perchezitiilor facute joi in acest dosar, au fost identificate si ridicate, atat din biroul lui Corcodel, cat si din alte spatii, foarte multe contracte de imprumut, atat in forma autentica, cat si inscrisuri sub semnatura privata, dar si agende si notite detinute de membrii grupului infractional, pentru a avea o evidenta stricta atat a debitorilor, cat si a sumelor de bani care au fost sau urmau sa fie date cu titlu de dobanda (camata).

De asemenea, in acelasi birou de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane – Baza de Administrare si Deservire a fost identificata si suma de 50.000 lei si 55.000 euro, urmand sa fie facute cercetari pentru stabilirea provenientei acestor bani.