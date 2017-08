Incendiul izbucnit cu doua zile in urma, in Parcul Natural Domogled, din judetul Mehedinti, nu a fost inca stins, iar operatiunea este dificila din cauza temperaturilor extrem de ridicate.

Revent, meteorologii au prelungit codul rosu de canicula pana duminica pentru judetul Mehedinti, temperatura putand ajunge pana la 41 de grade. "Incendiul se manifesta in continuare si se actioneaza cu 15 pompieri si un elicopeter de la Inspectoratul General pentru Aviatie. Colegii mei sunt in supraveghere, la limita dintre padurea de pin si de foioase, focul arzand pe creasta", a declarat locotenentul Flavius Iscru, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti, scrie News.ro.

Potrivit sursei citate, la ora actuala, pompierii nu sunt pe creasta, ci supravegheaza focul de la limita dintre padurea de pin si cea de foioase, in conditiile in care judetul Mehedinti este de vineri sub cod rosu de canicula, cu temperaturi extrem de ridicate. Sambata la pranz, meteorologii au prelungit pana duminica codul rosu de canicula pentru judetele Mehedinti si Dolj, prognozand temperaturi de pana la 41 de grade Celsius.

Incendiul din Parcul Natural Domogled a izbucnit, joi dimineata, cand pompierii mehedinteni au identificat doar un singur focar. La fata locului, au fost trimise doua autospeciale cu apa si spuma, focul fiind vizibil din DN 67D. La mijcolul lunii iulie, un incendiu de padure a izbucnit in Parcul National Domogled, judetul Mehedinti, zeci de pompieri si lucratori silvici intervenind pentru stingerea focului, actiunea fiind incheiata complet in 22 iulie. La interventie a participat si un elicopter dotat cu dispozitiv de stingere "Bambi-Bucket".

Sursa foto: Toa55 / Shutterstock