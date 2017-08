In urma reevaluarii activitatii sale, Calin Stegerean a obtinut nota 6,40, cu 15 sutimi mai mult decat la prima evaluare. Astfel, el a fost inlocuit, incepand de vineri, cu Liviu Constantinescu, care este acum manager interimar la Muzeului National de Arta al Romaniei, scrie News.ro.

”Azi (vineri, n.r.), la ora 14.00, am fost anuntat oficial pe e-mail ca contractul meu de management cu Ministerul Culturii inceteaza cu aceasta data si ca este numit un manager interimar in persoana domnului Constantinescu, fostul director adjunct, cel cu reclamatiile si scrisorile pline de minciuni." a scris Calin Stegerean.

"Fara se se precieze de la ce ora, asta dupa ce de dimineata am semnat acte si am dat diverse dispozitii. Nici acum nu stiu daca ceea ce am semnat azi este legal. O situatie tipica de haos generata de Ministerul Culturii. Nu voi incheia fara sa spun ca acelasi director adjunct, devenit acum manager, m-a scos la ora 16.30 din institutie. Nici nu am apucat sa-mi iau toate lucrurile...”, a adaugat Calin Stegerean pe pagina sa de Facebook.

Fostul manager al institutiei a anuntat, intr-un alt mesaj publicat pe contul sau, ca va actiona in judecata Ministerul Culturii si Identintatii Nationale, in urma reevaluarii sale. ”Toate obiectivele anului 2016 au fost atinse. Cafeneaua, sala Brancusi, pentru care recent s-a incheiat concursul de proiecte sunt obiective pentru anul in curs, aflat la jumatate”.

Evaluarea activitatii sale a avut in vedere perioada iunie - decembrie 2016. Grafician si critic de arta, Calin Stegerean a preluat functia de manager al MNAR in iunie 2016, dupa ce a castigat, cu media 7,59, concursul organizat de Ministerul Culturii.

Sursa foto: Dmitro2009 / Shutterstock.com