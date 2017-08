Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a anuntat ca va depune un proiect de lege, pe care il va lansa si in dezbatere publica, prin care sa fie "protejat" dreptul femeilor de a alapta in spatii publice, aratandu-se ca este o problema de discriminare daca ele sunt obligate sa paraseasca spatiul public cand alapteaza.

Raetchi spune ca au existat cazuri in care mame au fost date afara din hoteluri sau restaurante sau li s-a refuzat acordarea unor servicii pentru ca isi alaptau copilul. "O astfel de lege exista in Marea Britanie de exemplu, de mai bine de 7 ani, dar si in alte state precum Franta, Spania sau Islanda.", scrie News.ro.

"Obiectivul principal este acela de a impiedica un comportament discriminatoriu: sunt cazuri in care mamele au fost date afara din hoteluri sau restaurante pentru ca erau nevoite sa isi hraneasca copilul. Trebuie precizat ca durata zilnica de alaptare a unui sugar, precum si periodicitatea acesteia, exclud posibilitatea hranitului exclusiv acasa, care ar izola social si profesional mama", spune deputatul, potrivit unui comunicat de presa.

El precizeaza ca legea in acest moment permite alaptatul in public, iar cazurile in care acest drept le este blocat in spatii publice sunt rare, insa au aparut incidente de acest fel si trebuie subliniat clar in lege faptul ca interzicerea alaptarii reprezinta "un abuz, o discriminare". Raetchi vre3a sa instituie si amenzi in acest sens.

"Am vazut mai multe comentarii care vorbesc despre "decenta" in cazul alaptatului in public. Totusi, indiferent care ar fi pozitia noastra estetica sau etica pe aceasta tema, nimic nu poate prevala asupra dreptului copilului la hrana si sanatate", spune Raetchi.

Sursa foto: goodluz, Shutterstock