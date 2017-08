Meteorologii avertizeaza ca incepand de duminica, de la ora 18.00, si pana marti, la ora 6.00, in regiunile vestice, nordice, centrale si nord-estice ale tarii, precum si in zonele de munte, vor fi vijelii, averse torentiale, descarcari electrice si grindina, iar cantitatile de apa vor depasi izolat 40-50 l/mp.

Astfel de fenomene vor fi mai frecvente de duminica seara si pana luni dimineata, la munte, in Crisana, Maramures, Transilvania, Banat si in cea mai mare parte a Moldovei.Totodata, meteorologii anunta ca opt judete din sudul tarii si Capitala raman sub avertizare cod portocaliu de canicula, iar restul tarii sub cod galben, scrie News.ro.

Valul de caldura va persista in Oltenia, Muntenia si Dobrogea, iar temperaturile vor fi intre 36 si 39 de grade, in timp ce minimele nu vor cobori sub 20 de grade. Potrivit Administratiei nationale de Meteorologie, incepand de duminica, de la ora 18.00, si pana marti, la ora 6.00, in regiunile vestice, nordice, centrale si nord-estice ale tarii si in zonele de munte, care se vor afla sub avertizare cod galben de instabilitatea atmosferica accentuata, se vor inregistra vijelii, averse torentiale, frecvente descarcari electrice si grindina.

In acest interval, cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp si izolat 40 - 50 l/mp. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente din seara de duminica si pana in dimineata de luni, la munte, in Crisana, Maramures, Transilvania, Banat si in cea mai mare parte a Moldovei.

Pe parcursul zilei de luni si in cursul noptii de luni spre marti, manifestari specifice instabilitatii atmosferice vor fi cu precadere in zonele deluroase si montane, precum si in Transilvania, Moldova si Maramures. Potrivit ANM, in regiunile nord-vestice, nordice si la munte manifestari de instabilitate atmosferica se vor semnala si in dupa-amiaza de duminica, iar in sudul si sud-estul tarii vor fi mai ales in cursul serii de luni si in noaptea de luni spre marti.

Totodata, meteorologii avertizeaza ca valul de caldura si disconfort termic deosebit de accentuat vor persista si luni, opt judete din Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si municipiul Bucuresti, fiind sub avertizare cod portocaliu de canicula. Astfel, luni valul de caldura va persista in Oltenia, Muntenia si Dobrogea, unde disconfortul termic se va mentine deosebit de accentuat si unde temperaturile minime nu vor cobori sub 20 de grade.

In judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Constanta si indeosebi in zona joasa a judetului Mehedinti, precum si in municipiul Bucuresti, aflate sub avertizare cod portocaliu, temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 36 si 39 de grade, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va fi de 82 - 84 de unitati.

Restul judetelor se vor afla sub avertizare cod galben de canicula, astfel ca in nordul Olteniei, Munteniei si al Dobrogei temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 34 si 36 de grade, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa in jurul pragului critic de 80 de unitati. In regiunile sudice, in dupa-amiaza zilei de marti, local disconfortul termic va fi ridicat si, indeosebi in Lunca Dunarii, maximele termice vor mai atinge 35 - 37 de grade.

Sursa foto: egd / Shutterstock