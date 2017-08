Pompierii mehedinteni care erau in misiune in Parcul Natural Domogled pentru stingerea focului izbucnit cu trei zile in urma au fost redirectionati catre o activitate de recunoastere in comuna mehedinteana Svinita, unde a izbucnit un incendiu puternic in zona litierei din apropierea localitatii, aflata in Defileul Cazanele Dunarii.

De asemenea, la fata locului a fost trimis si un avion al Inspectoratului General al Aviatiei, aflat si el in misiune in Parcul Natural Domogled. Cadrele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti au fost alertate, duminica la pranz, ca un puternic incendiu a izbucnit in litiera din apropierea localitatii Svinita, scrie News.ro.

Astfel, s-a luat decizia ca cele doua autospeciale cu apa aflate in misiune de supraveghere in Parcul Natural Domogled sa fie redirectionate in aceasta zona. “Cele doua echipaje, cu zece pompieri, dar si elicopterul au fost trimise in localitatea Svinita acolo unde litiera a fost cuprinsa de flacari. Se evalueaza situatia si apoi se va decide modul de interventie”, a declarat, pentru News.ro, lt. Flavius Iscru, purtatorl de cuvant al ISU Mehedinti.

Conform sursei citate, in Parcul Natural Domogled nu exista pericolul extinderii incendiului, aici fiind inregistrate trei focare izolate. Incendiul din Parcul Natural Domogled a izbucnit, joi dimineata, cand pompierii mehedinteni au identificat doar un singur focar. La fata locului, au fost trimise doua autospeciale cu apa si spuma, focul fiind vizibil din DN 67D.

La mijcolul lunii iulie, un incendiu de padure a izbucnit in Parcul National Domogled, judetul Mehedinti, zeci de pompieri si lucratori silvici intervenind pentru stingerea focului, actiunea fiind incheiata complet in 22 iulie. La interventie a participat si un elicopter dotat cu dispozitiv de stingere "Bambi-Bucket". In Mehedinti, se inregistreaza temperaturi extrem de ridicate, in jurul valorii de 40 de grade, judetul fiind, alaturi de judetul Dolj, sub avertizare cod rosu de canicula.

Sursa foto: Facebook / Cazanele Dunarii