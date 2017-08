Aplicatia pentru dispozitive mobile lansata in Romania la finalul lunii iunie, care ii provoaca pe utilizatori sa preia rolul unui manager de magazin, My Lidl Shop, a inregistrat aproape 55.000 de descarcari, cel mai mare numar din sase state europene, in conditiile in care a fost folosita de multi adulti, desi a fost creata in mod special pentru a fi utilizata de copiii cu varsta de peste sase ani, a declarat, directorul de comunicare si CSR (responsabilitate sociala) al Lidl Romania, Cristina Hanganu.

In afara de Romania, aplicatia a fost lansata si in Portugalia, Grecia, Slovacia, Lituania si Cehia. La numarul de descarcari, Romania a intrecut si tara-pilot pentru aceasta aplicatie, Portugalia. Multi adulti au ales sa descarce aplicatia, desi ea a fost dezvoltata in special pentru copii, a afirmat Hanganu, scrie News.ro.

”Desi aplicatia a fost creata in special pentru a fi utilizata de copiii cu varsta de peste sase ani, ca un instrument de educatie privind administrarea unui magazin, dar si ca tool (instrument – n.r.) pentru parinti, atunci cand merg cu cei mici la cumparaturi, foarte multi adulti au devenit utilizatori”, a afirmat Hanganu.

Numarul descarcarilor pe dispozitivele cu Android, in jur de 40.000, este de circa cinci mai mai mare decat in cazul dispozitivelor cu iOS. Din rolul virtual de manager, utilizatorii trebuie sa coordoneze eficient activitatea unui magazin, sa inteleaga preferintele si nevoile fiecarui client si sa coordoneze angajatii.

In plus, ei au atributii in gestionarea veniturilor, aprovizionarea si modernizarea rafturilor si a altor functionalitati, asigurarea unei game variate de produse. Totodata, ajunsi in magazinele Lidl, utilizatorii pot debloca recompense bonus daca scaneaza anumite produse la raft.

Lidl este al treilea clasat in topul retailerilor activi in Romania, din punct de vedere al cifrei de afaceri inregistrate anul trecut, dupa Kaufland si Carrefour. Retailerul a ajuns in 2016 la o cifra de afaceri de 5,57 miliarde de lei (1,24 miliarde de euro) in Romania, in crestere cu 18% fata de 2015.

Sursa foto: KP Photograph / Shutterstock.com