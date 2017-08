Liviu Pop a participat, luni, la o intalnire de lucru cu inspectorul general al ISJ Vrancea, Dorin Cristea, si cu sindicalisti din educatie. La final, Pop a declarat, intr-o conferinta de presa, ca doi la suta din cadrele didactice sunt necalificate.

”Avem in sistemul de invatamant doi la suta dintre colegi necalificati. Sunt fie cu studii medii, fie specializati intr-o calificare, dar predau alta calificare. Sunt 4.300 si ceva de colegi necalificati, un numar nepermis de mare. Suntem singura categorie bugetara care are necalificati. In sistemul sanitar nu am auzit de vreun medic care sa opereze, fiind necalificat, Doamne fereste de asa ceva! La Fisc nu am auzit de necalificati, suntem singurii, aceasta este realitatea pe care o spunem cu subiect si predicat”, a spus Liviu Pop.

Ministrul Pop a dat si o nota invatamantului romanesc, respectiv ”intre 6 si 7”, scrie News.ro.

”Scoala romaneasca e intre 6 si 7, cu bune si cu rele”, a mai spus ministrul Educatiei.

Pe de alta parte, ministrul a declarat ca i se pare ”anormal” ca Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vrancea sa functioneze de atata vreme cu echipa de conducere incompleta, anuntand numirea unui inspector scolar general adjunct in zilele urmatoare.

De aproape doi ani, Inspectoratul Scolar Vrancea functioneaza fara inspector general adjunct, post care trebuie ocupat din concurs. Doar pe perioade scurte, autoritatile centrale au desemnat cu delegatie cate un adjunct al inspectorului sef, fara ca la expirarea mandatului sa fie numit acelasi reprezentant.

”Poate anormal e ca ca ISJ Vrancea nu are inspector general adjunct. Astazi, maine punem cu delegatie un inspector scolar general adjunct pana la 31 august, cum spune legea, care sa ajute echipa de la varful institutiei, mai ales ca luna august e plina de incarcatura”, a mai spus Pop.