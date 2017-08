Potrivit ANSVSA, seria controalelor in unitatile amplasate in statiunile Navodari, Mamaia, Eforie, Costinesti si Mangalia a continuat si la sfarsitul saptamanii trecute, fiind controlate 87 de unitati, scrie news.ro.

“In urma controalelor facute, inspectorii au constatat neconformitati cu privire la comercializarea directa catre consumatorul final a produselor alimentare in spatii neaprobate sanitar-veterinar; neintretinerea in conditii de igiena a spatiilor si a echipamentelor de lucru, depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare, valorificarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat”, se arata in comunicat.

Pentru abaterile de la legislatia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor, opt restaurante, trei unitati tip bufet si trei magazine alimentare au fost sanctionate contraventional, cu amenzi in valoare de 74.000 de lei.

De asemenea, au fost confiscate si retrase de la comercializare cinci kilograme de produse alimentare, improprii consumului uman.

