Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Transporturilor, Metrorex va introduce cinci noi tipuri de cartele de calatorie: cartela cu o calatorie (2,5 lei), abonamentul anual (720 lei), cartela pentru grup de trei persoane (5 lei), cartela pentru grup de patru persoane (6,5 lei) si cartela pentru grup de cinci persoane (8 lei), scrie News.ro.

Proiectul va ramane in dezbatere pana pe 19 august, iar dupa aprobarea sa, urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial si va intra in vigoare in termen de cinci zile de la data publicarii.

Proiectul, lansat marti in dezbatere, mentine tarifele pentru cartelele actuale: 5 lei petru cartela cu doua calatorii, 20 lei pentru cartela cu 10 calatorii, 70 lei pentru abonament lunar cu numar nelimitat de calatorii, 25 lei pentru abonament saptamanal cu numar nelimitat de calatorii si 8 lei pentru abonament de o zi.

Sursa foto: Radu Bercan / Shutterstock