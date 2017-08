Primaria Capitalei vrea sa suplimenteze numarul voucherelor acordate pentru achizitia de biciclet e, dupa ce programul a avut un mare succes. Circa 30.000 de bucuresteni s-au inscris in programul "Biciclisti in Bucuresti".

Gabriela Firea va propune in Consiliul General suplimentarea celor 5.000 de vouchere pentru achizitia de biciclete.

"In prima sedinta din aceasta luna a Consiliului General voi propune suplimentarea acestui numar de 5000 de vouchere, pentru a acorda tuturor celor care s-au inscris — in jur de 30.000 de bucuresteni — voucherele pentru a-si putea achizitiona mai usor biciclete, care pot sa coste pana la 500 de lei. Si atunci se acopera prin voucherul de la Primarie intreaga suma sau peste 500 de lei, dar atunci fiecare trebuie sa adauge suma dorita", a declarat Gabriela Firea, potrivit Agerpres.

Aceasta a mai spus ca vor fi facute trasee speciale pentru biciclisti pe principalele strazi din Bucuresti.

Primaria Bucuresti a suspendat programul „Biciclisti in Bucuresti” dupa doua zile in care mii de persoane au stat la rand pentru a obtine unul dintre cele 5.000 de vouchere in valoare de 500 lei.

Programul „Biciclisti in Bucuresti" are ca scop incurajarea mersului pe bicicleta si utilizarea mijloacelor de transport nepoluante, bugetul fiind de 2,5 milioane lei (550.000 euro) pentru 5.000 de vouchere in valoare de 500 lei pentru achizitionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice si dispozitive de tip Segway/Ninebot destinate adultilor.

Sursa foto: Diana Indiana / Shutterstock