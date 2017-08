Primaria municipiului Alexandria isi face publicitate de 815.000 de lei in presa locala si nationala. Castigatorul a trei din cele sase loturi scoase la licitatie este firma Tele Media Pres SRL, care este inregistrata pe numele lui Danut Scutelnicu. Acesta este directorul Gazetei de Teleorman si al publicatiei Teleormanul, fiind un apropiat al presedintelui PSD, Liviu Dragnea.

Prima parte a contractului poarta denumirea de „Acord cadru de servicii de publicitate si informarea cetatenilor” si a fost atribuit pe 18 iulie. Astfel, pentru servicii de informare si publicitate in presa scrisa locala, primaria a platit 24.480 de lei fara TVA, pentru „servicii de machetare, editare si tiparire „Buletin Informativ” au fost platiti 31.980 de lei fara TVA si pentru „Servicii de informare pe panou electronic stradal (outdoor)” s-a platit suma de 20.895 de lei, potrivit News.ro.

Urmeaza sa fie atribuite alte trei loturi ale contractului care privesc „servicii de informare si publicitate la post de radio local”, „servicii de informare si publicitate la post de televiziune local” si „servicii de informare si publicitate in presa scrisa nationala”.

Valoarea estimata maxima a fiecarui acord cadru care urmeaza a fi incheiat, pentru fiecare lot in parte, este urmatoarea: pentru publicitate la postul local de radio 102.870 de lei, pentru televiziunea locala 135.900 de lei, iar pentru publicitate in presa scrisa nationala 22.000 de lei.

In plus, Primaria Alexandria urmeaza sa plateasca 360.000 de lei de lei pentru tiparirea a 230.000 de exemplare a „Buletinului informativ”.

Bugetul total al acestui contract cadru de publicitate este de 815.000 de lei.

Legatura dintre Tele Media Pres SRL si Liviu Dragnea

Potrivit datelor de la Registrul Comertului, Tele Media Pres SRL este inregistrata pe numele lui Danut Scutelnicu si are pe rolul instantelor de judecata mai multe procese de executare silita pentru neplata unor datorii. Conform presei locale, Danut Scutelnicu este directorul Gazetei de Teleorman si al publicatiei Teleormanul, fiind un apropiat al presedintelui PSD, Liviu Dragnea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.

De altfel, Tele Media Pres SRL nu este la primul contract obtinut de la autoritatile locale. Potrivit e-licitatie.ro, in 2008 a castigat o licitatie organizata de prefectura Teleorman pentru tiparirea buletinelor de vot necesare alegerilor generale din 2008, in 2010 a obtinut alte doua contracte de publicitate de la Consiliul Judetean Teleorman pentru promovarea unor proiecte de reabilitare a doua drumuri judetene, iar in 2011 a castigat o licitatie de la CJ Teleorman pentru a face publicitatea proiectului de elaborare a planului cadastral pentru drumurile judetene din Teleorman.

Sursa foto: Dreamstime.com