Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat intr-o conferinta de presa sustinuta in judetul Dambovita, ca Institutul Cantacuzio va incepe sa produca vaccinuri in aproximativ trei ani. Ministrul a precizat ca trebuie adusi specialisti in cadrul institutului pentru ca, la momentul la care acesta a ramas fara finantare, specialistii de top de acolo au plecat, conform News.ro.

„Institutul Cantacuzino poate sa produca vaccinuri cam in trei ani, dar in aceasta perioada el poate sa produca suplimentele pentru stimularea imunitatii, poate sa inceapa sa produca produsele pe care le-au avut - nu neaparat vaccinurile despre care vorbim, in speta gripalul si BCG, dar poate incepe sa produca unele lucruri. In acelasi timp, trebuie sa aducem specialisti, pentru ca nu e niciun secret ca, la momentul la care institutul a ramas fara finantare, specialistii de top de acolo au plecat. Noi trebuie sa aducem specialisti acolo, trebuie sa construim o noua linie de productie si totul trebuie sa fie facut pe o baza sanatoasa”, a declarat Bodog.

Ministrul Sanatatii a precizat ca isi doreste siguranta in ceea ce priveste procesul de fabricatie.

„Ne dorim sa avem vaccinuri sigure pentru populatia Romaniei, ne dorim sa avem siguranta in ceea ce priveste procesul de fabricatie si ne dorim sa avem o linie de fabricatie care sa nu fie autorizata la presiunea unui ministru, ci sa fie autorizata pentru ca merita sa fie autorizata”, a subliniat ministrul Sanatatii.

