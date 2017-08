Aceasta este una dintre masurile de debirocratizare a sistemului asigurarilor sociale de sanatate prezentate Guvernului, o alta vizand eliminarea avizului directiei sanitare publice pentru certificatele de concediu medical eliberate persoanelor care insotesc copilul bolnav in strainatate, urmare a unei autorizari a Ministerului Sanatatii de a urma tratament medical, anunta CNAS, potrivit News.ro.

Potrivit conducerii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, principalele masuri de debirocratizare a sistemului asigurarilor sociale de sanatate prezentate in ultima sedinta de guvern vizeaza revizuirea reglementarilor legale referitoare la concediile medicale, simplificarea relatiei furnizorilor de servicii medicale cu Casa de asigurari de sanatate, precum si o serie de masuri referitoare la aplicatiile informatice gestionate de CNAS.

In privinta concediilor medicale, se intentioneaza cresterea limitei de varsta de la sapte la 16 ani a copilului bolnav pentru care unul dintre parinti poate beneficia de concediu medical, pentru anumite afectiuni grave. Lista acestor afectiuni urmeaza sa fie stabilita de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii in colaborare cu CNAS si va cuprinde unele boli rare, afectiuni oncologice, afectiuni hemato-oncologice, unele afectiuni neurologice, HIV/SIDA.

Pentru situatiile in care parintele insoteste copilul la tratament intr-o alta tara, cu autorizarea prealabila a Ministerului Sanatatii sau a CNAS, cadrul legal va fi modificat astfel incat certificatul de concediu medical pentru parintele insotitor sa poata fi eliberat, pe baza unor documente justificative, unei rude de gradul intai sau unei persoane imputernicite in acest sens. Atat documentele pe baza carora se va elibera certificatul medical, cat si certificatul medical vor putea fi transmise in format electronic sau pe suport hartie;

O alta masura vizeaza eliminarea avizului directiei sanitare publice pentru certificatele de concediu medical eliberate persoanelor care insotesc copilul bolnav in strainatate, urmare a unei autorizari a Ministerului Sanatatii de a efectua tratament medical, arata CNAS intr-un comunicat.

De asemenea, pentru persoanele care insotesc copilul bolnav in strainatate, daca durata de acordare a serviciilor medicale cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va putea acorda certificatele de concediu medical, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, fie lunar, astfel incat asiguratul sa poata primi cu regularitate indemnizatia de concediu medical, fie la momentul intoarcerii acestuia in tara, astfel cum este reglementat in prezent, respectiv in maximum 15 zile de la intoarcere.

Potrivit CNAS, certificatele de concedii medicale vor putea fi eliberate de catre medici si transmise catre angajator fie pe suport de hartie, fie in format electronic, in aceasta din urma situatie certificatele de concedii medicale vor fi eliberate de medic si transmise de acesta direct angajatorului in format electronic.

Termenul de implementare a modificarilor legislative privind concediile medicale este trimestrul IV al acestui an.

Alte masuri propuse vizeaza simplificarea activitatii furnizorilor de servicii medicale in relatia cu casa de asigurari de sanatate, prin utilizarea preponderent a metodelor electronice de transmitere a datelor, mai spune conducerea CNAS.

Totodata, au fost propuse si o serie de masuri referitoare la aplicatiile informatice prin care se urmareste: imbunatatirea procesului de eliberare a cardului european de asigurari sociale de sanatate si a certificatului provizoriu de inlocuire a acestuia, prin integrarea in modulul gestiune asigurati din aplicatia informatica PIAS a modulului card european; dezvoltarea actualei aplicatii informatice astfel incat asiguratii / neasiguratii sa o poata accesa pentru a se informa cu privire la categoria de asigurat, data inscrierii la medicul de familie, starea cardului national de asigurari sociale de sanatate, precum si tipul de servicii medicale acordate in ultimele 12 luni si numarul acestora.

De asemenea, CNAS urmareste standardizarea formularisticii, astfel incat aceasta sa fie gestionata numai in format electronic (cu exceptia documentele medico-legale, care este necesar sa ramana pe suport de hartie).

Actualele masuri propuse vin in continuarea altor proiecte de simplificare a relatiei persoanelor asigurate cu furnizorii de servicii medicale si cu casele de asigurari de sanatate, precum introducerea cardului national de asigurari sociale de sanatate si a prescriptiei electronice.

"CNAS, impreuna cu Ministerul Sanatatii, sub autoritatea prim-ministrului Mihai Tudose, actioneaza continuu pentru eliminarea birocratiei. Pentru crearea unui sistem de sanatate modern si performant, adaptat nevoilor populatiei din Romania, cadrul de reglementare din domeniu trebuie consolidat si rationalizat, fiind necesara si adoptarea unei noi legi a sanatatii, in conformitate cu programul de guvernare”, a declarat Marian Burcea, presedintele CNAS.

Sursa foto: Andrey_Popov / Shutterstock.com