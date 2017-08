Proiectul noncompetitiv INTESPO – Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare, prin care se vor aloca peste 47 de milioane de euro din fonduri europene pentru sprijinirea tinerilor inactivi sa intre pe piata muncii, a fost aprobat de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), anunta Ministerul Muncii. Sunt vizati in special tinerii cu nivel scazut de competente si care au dificultati in a se integra social.

„Proiectul vizeaza cresterea numarului de tineri inactivi NEETs (Not in Education, Employment or Trening) inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO), precum si identificarea altor cel putin 200.000 tineri NEETs inactivi, cu varsta intre 16-24 neinregistrati la SPO”, informeaza Ministerul Muncii, potrivit News.ro.

Categoria NEETs include tineri care nu au reusit sa se integreze pe piata muncii din diverse motive - lipsa oportunitatilor de ocupare, lipsa competentelor cerute pe piata muncii - si care nu sunt cuprinsi in programe de educatie sau formare.

In cadrul proiectului, sunt vizati in special tinerii cu nivel scazut de competente si care au dificultati in a se integra social. Din totalul celor care vor fi identificati, cel putin 160.000 vor fi integistrati la SPO si vor beneficia de informare si consiliere profesionala, inclusiv de profilare, iar dupa aceasta etapa vor fi indrumati catre masura activa de care au nevoie sau catre alte servicii (Prgramul National Sansa a doua – Ministerul Educatiei, servicii de asistenta sociala).

Identificarea tinerilor NEETs inactivi este necesara intrucat majoritatea nu are acces la informatii si nici nu stie sa le caute, sustine sursa citata.

„In prezent, ei nu vin din proprie initiativa catre SPO, in vederea inregistrarii, insa experienta proiectelor deja derulate arata ca apropierea de ei este fundamentala pentru atragerea lor in orice programe viitoare, intrucat anuleaza si blocajul generat de mijloacele financiare reduse sau inexistente pentru multi dintre ei, necesare pentru a ajunge la SPO”, explica Ministerul Muncii.

De asemenea, proiectul incurajeaza si implicarea partenerilor sociali - patronate si sindicate -, astfel incat oferta de pachete de masuri active personalizate sa se concretizeze in ocuparea unui loc de munca.

Proiectul are o durata de implementare de 48 luni si un buget de 47.474.754,5 de euro.

Sursa foto: Shutterstock.com