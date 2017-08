Primaria Capitalei a publicat lista cu magazinele din care bucurestenii isi pot achzitiona o bicicleta, simpla sau electrica, trotineta sau dispozitive de tip Segway sau Ninebot cu voucherele de 500 de lei oferite in cadrul proiectului „Biciclisti in Bucuresti”, printre acestea numarandu-se Auchan, Emag, Atelierele Pegas, Decathlon, Hervis Sport si Intersport.

Astfel, magazinele participante la proiectul organizat de municipalitate sunt cele opt magazine Auchan din Bucuresti (Titan, Militari, Berceni, Cotroceni, Drumul Taberei, Pallady, Vitan, City Crangasi), eMAG (Showroom Crangasi si Showroom Titan), Hervis Sport (din Mall Militari, Sun Plaza, Promenada Mall, Vulcan Value Center, Mega Mall si Park Lake), Intersport (din Centrul Comercial Feeria, Afi Palace Cotroceni, Promenada Mall, Mall Vitan, Centrul Comercial Grand Arena), precum si Decathlon (Militari, Pallady, Berceni, Baneasa) si Atelierele Pegas din strada Vasile Lascar si Calea Floreasca, potrivit News.ro.

De asemenea, bucurestenii isi mai pot lua biciclete cu ajutorul voucherelor si din Atelier Pinion, AutoKlass Center (sucursala Sud), Biciclop, Bike&Sky Shop, Bike Boutique and More, Bike Geek, Bike Nature, Bike XCS (Lacul Tei, zona Baba Novac si cel din strada Nicolae G. Caranfil, care se va deschide in septembrie), BikeXpert (Unirii si Pantelimon), BizoBike, DHS Bike, DrBike, E-TWOW, EvoBike, Evolio, Freeriders, FreeWheel, Kero Bike, Perfect Bike, Play Bike, Romalex 96 Impex, Rovelo, Smart Balance, precum si Spokes, the friendly bike shop, Sport Guru, Sport Mood, Teo Bike, Velopedia (zona Victoriei si zona Tineretului), Veloteca, VEXIO, Xplorer.

Alte magazine participante sunt Grib.ro, Mos Ion Roata, Ninebot Romania, Roataelectrica si Alecoair.ro.

Primaria Capitalei urmeaza sa afiseze curand si lista celor 5.000 de beneficiari ai voucherelor de 500 de lei oferite in cadrul programului „Biciclisti in Bucuresti”.

Proiectul "Biciclisti in Bucuresti” a fost aprobat in sedinta CGMB din 30 iunie, iar prin acesta au fost acordate 5.000 de vouchere in valoare de 500 de lei cetatenilor cu varsta de peste 18 ani si cu resedinta sau domiciliul in Bucuresti care vor sa isi cumpere o bicicleta, simpla sau electrica, trotineta sau dispozitive de tip Segway sau Ninebot.

Inscrierile pentru proiect au inceput in 24 iulie, cand au fost depuse aproape 3.000 de solicitari. Inscrierile au fost suspendate, insa, a doua zi pentru ca au fost procesate intr-un timp foarte scurt zeci de mii de cereri. PMB a anuntat atunci ca suspendarea va fi valabila pana cand vor fi verificate toate cererile si vor fi eliminate cele care nu corespund regulamentului programului "Biciclisti in Bucuresti", existand posibilitatea suplimentarii numarului de vouchere. Primaria mai mentiona ca programul va fi reluat si in anul urmator, iar toti solicitantii care au depus cereri in acest an si nu vor primi vouchere vor ramane in baza de date a Programului pentru editia din 2018.

Sursa foto: Diana Indiana / Shutterstock.com