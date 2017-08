"Am jucat in semifinale, nu este atat de rau. Este un turneu mare. Am jucat foarte bine in aceasta dimineata, in sferturi. Acest meci din semifinale il voi uita foarte repede, cu siguranta. Trebuie sa merg inainte. Am multe turnee de jucat. Uneori se mai intampla si asta, a fost una din zilele mele proaste", a spus Halep, potrivit News.ro.

Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a ratat ocazia de a-si apara trofeul de anul trecut de la Rogers Cup, fiind invinsa, duminica, de jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, locul 5 WTA si cap de serie numarul 5, cu scorul de 6-1, 6-1, in semifinale.

Halep era detinatoarea trofeului la Rogers Cup, competitie de categorie Premier 5, dupa ce a castigat anul trecut finala de la Montreal. In 2015, la Toronto (cele doua orase alterneaza la organizarea Rogers Cup), romanca a fost finalista.

Pentru Simona Halep urmeaza participarea la turneul de categorie Premier 5 de la Cincinnati, saptamana viitoare, competitie la care anul trecut a ajuns in semifinale.

