Ministerul Afacerilor Interne (MAI) precizeaza ca a luat masuri pentru ca eliberarea pasapoartelor sa se faca intr-un mod cat mai operativ, insa mentioneaza ca in lunile de vara solicitarile in acest sens cresc cu 80-90% si reclama lipsa de personal.

”MAI ii asigura pe toti cei care isi preschimba pasapoartele in aceasta perioada ca facem toate eforturile pentru ca acest proces de eliberare a documentelor sa se faca intr-un mod cat mai operativ. Este adevarat ca in lunile de vara numarul de cereri depaseste cu 80-90% valorile din restul anului, iar in unele judete numarul cererilor se dubleaza in aceasta perioada”, se arata pe pagina de Facebook a ministerului, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, din pacate, aceasta crestere semnificativa nu poate fi insotita si de dublarea numarului de ghisee sau de dublarea personalului care lucreaza la serviciile de pasapoarte.

”Lipsa de personal se resimte si in aceste servicii, iar pe acest fond, am fost nevoiti sa prelungim programele de lucru, sa amanam concendiile din aceasta vara pentru multi dintre angajati sau sa gasim alternative de spatii destinate eliberarii de pasapoarte. Inclusiv in aceste zile libere pentru majoritatea romanilor, in 12 judete si in Municipiul Bucuresti serviciile de pasapoarte lucreaza in ziua de luni 14 august, iar in alte 4 se va lucra marti 15 august”, se mai arata in mesajul MAI.

Inca din luna iunie, la serviciile pentru eliberarea pasapoartelor din intreaga tara sunt cozi de zeci, chiar sute de persoane, multe dintre acestea reclamand organizarea defectuoasa si birocratia care ar fi principalele cauze ale acestei situatii.

