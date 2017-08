Orice persoana isi doreste un loc de munca la care sa se duca de fiecare data cu placere. Iar cu cat acest lucru se aplica in mai mare masura, cu atat creste mai mult gradul de implicare in activitatile de serviciu. Dar de ce anume depinde satisfactia angajatilor? Zeci de ani de studii in domeniu arata ca aceasta este conditionata in mare masura de ambientul in care se desfasoara activitatea. Cateva solutii simple iti pot fi de ajutor pentru a crea un spatiu de lucru confortabil si sanatos si a creste astfel succesul companiei.

Siguranta si confortul spatiului de lucru

Un spatiu de lucru atractiv, curat si care ofera siguranta poate avea efecte pozitive din mai multe puncte de vedere. Chiar daca uneori posibilitatile sunt limitate, de exemplu nu in toate spatiile se poate asigura lumina naturala, o atmosfera placuta cu mobilier comod, echipament de lucru eficient si alte facilitati vor face o mare diferenta.

Foarte importante sunt calitatea aerului si temperatura de la interior, care trebuie mentinute la niveluri confortabile. Umiditatea aerului nu ar trebui sa depaseasca 55%. Un nivel mai ridicat va favoriza dezvoltarea virusurilor, care duce la aparitia alergiilor si afecteaza, in timp, plamanii.

Un mod simplu de a asigura un aer curat si sanatos este folosirea unui dezumidificator precum acestea, care, in plus, va scadea riscul de igrasie sau mucegai si va creste confortul din incapere. In functie de nevoi, noile aparate comercializate pot functiona pe orice perioada de timp, oriunde este necesar.

Temperatura recomandata este intre 22-25 de grade Celsius, acest nivel fiind considerat optim pentru organismul uman.

Un alt aspect important este calitatea luminii. Mai multe studii releva faptul ca aceasta joaca un rol important in ceea ce priveste starea de spirit si productivitatea angajatilor. O solutie eficienta sunt sistemele de iluminat care permit modificarea intensitatii si culorii luminii in functie de momentul zilei.

Importanta flexibilitatii

Un mediu profesional care permite un nivel mai crescut de flexibilitate va contribui la crearea unei atmosfere pozitive. Acest lucru este recomandat in ceea ce priveste personalizarea spatiului de lucru, luarea deciziilor zilnice si organizarea programului.

„Ofera-le posibilitatea de a-si achizitiona din bugetul companiei lucruri precum mingile de fitness sau plantele. Avem incredere in angajatii nostri in ceea ce priveste gestionarea timpului lor. Sunt liberi sa isi ia pauze pentru a juca diverse jocuri, sa isi reincarce energia in functie de propriile necesitati”, a afirmat Aj Shankar, fondator al companiei Eerlaw, conform Business News Daily.

„In afara situatiilor in care intervalul de timp se suprapune cu o sedinta, nu m-as gandi de doua ori pentru a-mi stabili o vizita la medic, sau o programare la coafor si imi incurajez echipa sa faca la fel. Un angajat de incredere ar trebui sa-si poata organiza ziua la fel ca o persoana aflata intr-o functie de conducere”, a spus si Ashley Judge, presedinte al companiei The Funtrepreneur.

Productivitatea si implicarea echipei vor creste simtitor daca sunt inlaturate pe cat posibil constrangerile de orice natura.

Promovarea unei atitudini pozitive

O alta solutie pentru un mediu placut de lucru, care nu implica foarte mult efort, este abordarea unei atitudini pozitive. Ideal este insa ca aceasta sa aiba un sens dublu in orice companie. Angajatii ar trebui sa simta permanent deschidere si intelegere din partea liderilor lor. Problemele trebuie discutate fara ezitare, fiecare fiind mai degraba orientat spre gasirea solutiilor. Un grad ridicat de colegialitate va crea o atmosfera pasnica si eficienta. Totodata, pentru ca acesta abordare sa devina o obisnuinta, ea trebuie permanent incurajata si inclusa in programele de pregatire ale noilor angajati.

Recunoasterea meritelor angajatilor poate fi de asemenea mentionata la acest capitol, fiind un detaliu care nu ar trebui trecut cu vederea. Studiile au demonstrat de-a lungul timpului faptul ca o persoana care se simte apreciata la serviciu va avea un nivel mai mare de satisfactie si va fi mai motivata.

Un loc de munca la care angajatii sa vina cu placere in fiecare dimineata poate depinde uneori de luarea unor masuri simple, care nu implica prea mult efort sau costuri financiare. Iar un nivel general ridicat de satisfactie va aduce beneficii substantiale oricarei companii.

Sursa foto: Shutterstock