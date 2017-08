In statia Eroilor va fi inchis accesul dinspre Splaiul Independentei si bulevardul Eroilor (Spitalul Universitar), la statia Politehnica va fi inchis accesul dinspre intersectia bulevardului Iuliu Maniu cu bulevardul General Vasile Milea, in statia Preciziei va fi inchis accesul dinspre Bulevardul Preciziei (spre depou), in timp ce la statia Gorjului va fi inchis accesul dinspre intersectia Bulevardului Iuliu Maniu cu Strada Dezrobirii (acces piata), a anuntat Metrorex.

Din 23 august si pana in 29 august, vor avea loc lucrari la instalatiile de taxare din celelalte puncte de acces din aceleasi statii.

Lucrarile de modernizare a sistemului de acces in statiile de metrou includ inlocuirea turnichetilor cu porti batante ce faciliteaza accesul calatorilor la metrou si evacuarea rapida in cazul unor situatii de urgenta. Dupa implementarea noilor porti batante in toate statiile de metrou, acestea vor fi dotate, pe langa sistemul de citire a benzii magnetice pentru cartele, si cu un sistem de citire a cardurilor contactless. In plus, Metrorex va achizitiona 139 de automate de vandut cartele prevazute sa dea rest si sa functioneze cu sistem POS.

Proiectul de modernizare a sistemului de control - acces este finantat din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si este in valoare de 149,7 milioane de lei, fara TVA.

Sursa foto: Radu Bercan / Shutterstock