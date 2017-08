Peste 2.000 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere in 2016, aceasta fiind cea mai mare crestere din ultimii sapte ani, arata Raportul Institutului National de Medicina Legala "Mina Minovici" din Bucuresti pe 2016. Potrivit aceluiasi raport, peste 11.600 au murit din cauza unor boli, cele mai multe cardiovasculare.

Potrivit raportului, in anul 2016, institutiile de medicina legala din Romania au fost facute 21.939 autopsii, 46 la suta fiind cazuri de morti violente, scrie News.ro.

Circumstantele de producere a mortilor violente au fost deosebit de variate: pe primul loc ca frecventa s-au situat decesele in circumstante accidentale (36%). Pe primele locuri se situeaza decesele produse in cursul accidentelor rutiere (21%) si sinuciderile (reprezentand 24%) din totalul mortilor violente.

Raportul arata ca decesele produse in circumstantele accidentelor rutiere inregistreaza o crestere alarmanta in 2016 (2.090 de decese), dupa ce in cei sapte ani precedenti numarul victimelor scazuse in mod constant.

Raportul INML pe 2016 mai arata ca in 2016 au fost inregistrate la nivel national 339 de cazuri de omucideri, confirmand trendul descrescator observat in ultimii 24 ani.

Accidentele mortale de munca au inregistrat 257 victime in anul 2016, dupa o perioada (2007-2013) de scadere constanta.

Un indicator important din categoria mortilor violente este si acela al sinuciderilor care in cursul anului precedent au inregistrat pe tara 2.459 cazuri. Ca si in alti ani, marea majoritate a sinuciderilor se inregistreaza la barbati (82% barbati; 18% femei).

Cele mai frecvent folosite modalitati de sinucidere au fost, in ordine descrescatoare a frecventei, spanzurare - 74%, inec voluntar - 7%, aruncare de la inaltime - 6% si Intoxicatie voluntara cu medicamente - 5%.

Analizand structura deceselor de cauza violenta, cele mai frecvente sunt: lovire cu corp dur, asfixie mecanica prin spanzurare si intoxicatii, mai spune Raportul INML 2016.

Tot in 2016, au fost inregistrate 11.691 de decese nontraumatice, pe locul intai aflandu-se cele cardiovasculare (54,6%),urmate de cele respiratorii (18,4%), digestive (10,7%) si meningo-encefalice (7,6%). Numarul total de cazuri nontraumatice de deces intalnite pe parcursul anului 2016 a fost de 11.691.

Datele obtinute evidentiaza o mare discrepanta intre frecventa principalelor cauze de deces in sistemul medico-legal comparativ cu cea din populatia generala, cauzata de particularitatile de selectie a cazuisticii intalnite. Cu o frecventa crescuta intalnim urmatoarele patologii drept cauza de deces: infarctul miocardic acut (2.282 de cazuri), miocardofibroza (1.049), pneumonii/bronhopneumonii (1.240), cardio-miopatii (1.361), hemoragii intracerebrale (535) si ciroza hepatica (421).

Sursa foto: Photographee.eu / Shutterstock