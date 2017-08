Noul sediu al Serviciului de Pasapoarte Bucuresti va fi deschis de luni, de la ora 8.30, in mall-ul Plaza Romania si va prelua activitatea a trei puncte de lucru din Capitala, care vor fi inchise, iar pe durata lunii august programul cu publicul va fi prelungit pana la ora 18.30 in fiecare zi lucratoare si se vor elibera atat pasapoarte simple electronice, cat si pasapoarte simple temporare, a anuntat, sambata, Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Noul sediu al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Bucuresti este situat la etajul al doilea al Plaza Romania, pe Bulevardul Timisoara din Sectorul 6, potrivit News.ro. Programul normal pentru depunerea documentelor si ridicarea pasapoartelor este intre orele 8.30 si 16.30 in zilele de luni, miercuri, joi si vineri, respectiv 8.30 – 18.30 pentru ziua de marti, iar, la solicitarea ministrului Carmen Dan, programul de lucru a fost prelungit pentru luna august, astfel ca activitatea cu publicul se va desfasura in fiecare zi lucratoare de la ora 8.30 pana la ora 18.30, potrivit MAI.

Taxele pentru eliberarea pasapoartelor pot fi achitate la ghiseul de Trezorerie deschis la nivelul -1 al centrului comercial, precum si la unitatile bancare existente la acelasi nivel, prin transfer bancar. De asemenea, raman valabile si celelalte modalitati de plata: on-line - prin serviciile puse la dispozitie de unitatile bancare si prin mandat postal la oficiile postale.

Cetatenii vor putea depune cereri si ridica pasapoarte si de la celelalte doua puncte de lucru ale Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Bucuresti din Soseaua Pipera, numarul 49 si din Piata Amzei, numarul 13. La toate cele trei sedii se vor elibera atat pasapoarte simple electronice, cat si pasapoarte simple temporare.

Conform sursei citate, punctele de lucru ale Serviciului de Pasapoarte situate in strada Ion Tuculescu, numarul 42B, Sector 3, strada Straduintei, numarul 1, Sector 4 si strada Virtutii, numarul 1-3, sector 6, isi inceteaza activitatea odata cu deschiderea noului sediu.

Ministrul Carmen Dan i-a dat explicatii premierului Mihai Tudose, vineri, in sedinta de Guvern, despre cozile de la directiile de pasapoarte din Bucuresti si din tara. Ea a sustinut ca romanii din strainatate vin pentru aceste documente in Romania, desi le pot solicita si la consulate din statele respective. Carmen Dan a afirmat ca Ministerul de Interne, cu ajutorul Ministerului de Externe, intentioneaza sa inceapa o campanie in comunitatile de romani din afara tarii.

Incepand de joi, pasapoartele simple temporare sunt eliberate si la ghiseele din sediul Directiei Generale de Pasapoarte din Piata Amzei, unde pana acum erau eliberate doar pasapoartele electronice, in conditiile in care inca de la inceputul verii sute de oameni stau ore in sir la coada pentru depunerea actelor la sediul din Pipera.

De altfel, in acesta saptamana ministrul Carmen Dan a anuntat mai multe masuri, astfel incat sa nu mai fie cozi la directiile de pasapoarte. Carmen Dan a anuntat si initierea unui proiect de modificare a legii pentru prelungirea valabilitatii pasaportului de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu varste de peste 25 de ani. Inca din luna iunie, la serviciile pentru eliberarea pasapoartelor din intreaga tara sunt cozi de zeci, chiar sute de persoane, multe dintre acestea reclamand organizarea defectuoasa si birocratia care ar fi principalele cauze ale acestei situatii.