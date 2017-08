Vremea se va mentine caniculara sambata si in cursul zilei de duminica, in Bucuresti si in cea mai mare parte a tarii, cu temperaturi maxime de pana la 37 de grade Celsius. In noaptea de duminica spre luni, precum si luni, in regiunile vestice si nord-vestice vor fi ploi torentiale, vijelii si grindina, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

Sambata, in cea mai mare parte a zonelor de campie si de podis, si in cursul zilei de duminica, in Oltenia, Muntenia si local in Moldova si Transilvania, vremea va fi caniculara, cu temperaturi maxime de 35 - 36 de grade Celsius, putand atinge 37 de grade in zona de sud a tarii, arata News.ro.

Potrivit ANM, disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatura-umezeala (ITU) urmand sa atinga si sa depaseasca usor pragul critic de 80 de unitati, local, in special in regiunile sud-vestice si sudice.

In noaptea de duminica spre luni, in regiunile vestice si nord-vestice, precum si luni, in restul tarii, vor fi intervale cu instabilitate atmosferica accentuata. Astfel, se vor inregistra ploi torentiale insotite de descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina.

