"Grafitti istoric” pe scoli, amplasarea unei statui a Ecaterinei Teodoroiu sau cea a unui dac, realizarea unui mozaic din piese lego reprezentand momente istorice, in holul Palatului Parlamentului, si care sa intre in Cartea Recordurilor, dar si prezentari de moda si un calendar istoric "care sa se constituie intr-un veritabil manual de istorie” si infiintarea Orchestrei Nationale a Romaniei sunt propuneri ale Primariei Sectorului 5 pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de marti a Consiliului Local Sector 5. Bugetul total alocat este de peste 9 milioane de lei.

"Proiectul se doreste a fi un prilej de interactiune si construire a legaturilor in comunitate. Ne dorim sa aducem impreuna 5.000 de copii si cetateni ai Sectorului 5 din toate categoriile socio-profesionale, de toate varstele, astfel incat sa reconstruim impreuna momente memorabile din istoria Romaniei. Vom rememora impreuna cele mai semnificative momente din istoria Romaniei si vom sublinia apartenenta la comunitate si mandria de a fi locuitor al Sectorului 5”, se arata in descrierea unuia dintre proiectele propuse de Primaria Sectorului 5, prin Centrul Cultural si de Tineret "Stefan Iordache”, pentru Programul National de Aniversare a Centenarului Marii Unirii, potrivit News.ro.

Alesii sectorului 5 vor sa construiasca si sa amplaseze in holul Palatului Parlamentului un mozaic din piese lego, de aproximativ 220 de metri patrati, cu care sa intre in Cartea Recordurilor si sa imparta flyere si materiale informative. Mozaicul ar urma sa fie construit impreuna cu elevii scolilor generale din Sectorul 5, in cadrul unor workshopuri cu lectii de istorie, iar dupa evenimentul de prezentare, la sfarsitul anului, cele 25 de imagini din care va fi construit mozaicul vor fi date scolilor care le-au asamblat. Proiectul "Impreuna reconstruim istoria” ar urma sa inceapa in septembrie, prin pregatirea materialelor, etapa urmata de expozitia propriu-zisa, in perioada 14 februarie - 14 decembrie 2018, iar pana la sfarsitul anului sa fie retransmis catre scoli.

Bugetul total alocat pentru acest proiect este de 990.000 de lei (792.000 de lei propusi spre aprobare prin rectificare bugetara pentru anul 2017 si 198.000 de lei propusi pentru bugetul anului 2018). Alt proiect al Primariei Sectorului 5 pentru Centenarul Marii Uniri se refera la amplasarea unei statui a Ecaterinei Teodoroiu, prima femeie ofiter combatant din Armata Romana, in Piata din fata Hotelului Marriot, cu perioada de implementare septembrie 2017 – decembrie 2018 si buget total alocat de 1.125.000 de lei (337.500 de lei propusi spre aprobare prin rectificare bugetara pentru anul 2017 si 787.500 de lei propus pentru bugetul anului 2018).

De asemenea, reprezentantii Primariei de sector vor sa amplaseze si o statuie a lui Tudor Vladimirescu, care "a intrat in Bucuresti, cu oastea pandurilor, prin Sectorul 5”. Bugetul total alocat ar fi de 1.350.000 de lei (405.000 de lei propusi spre aprobare prin rectificare bugetara pentru anul 2017 si 945.000 de lei propusi pentru bugetul anului 2018).

Tot o statuie dorita in Sectorul 5 este cea a unui dac: "Sectorul 5 - ca parte din cea mai veche zona a Bucurestiului - este strans legat de formarea poporului roman, al carui simbol este dacul. Amplasarea unei statui/ansamblu statuar cu acest simbol pe teritoriul Sectorului 5 ar materializa legatura profunda a sectorului nostru cu istoria, cu formarea poporului roman, constientizad, in randul cetatenilor, apartenenta la civilizatia si aspiratiile din prezent”, scriu initiatorii proiectului, a carui valoare este de 135.000 de lei (40.500 de lei propusi spre aprobare prin rectificare bugetara pentru anul 2017 si 94.500 de lei propusi pentru bugetul anului 2018).

De asemenea, ar urma sa fie puse in scena momentul Marii Unirii si alte momente din istoria romanilor, de catre actori profesionisti si elevi ai Colegiului National "Gheorghe Lazar” si ai Liceului Teoretic "Dimitrie Bolintineanu”. Bugetul alocat pentru "Marea Unire – fila de istorie reconstituita”, cu actori profesionisti, este de 900.000 de lei (270.000 de lei propus spre aprobare pprin rectificare bugetara pentru anul 2017 si 630.000 de lei propus pentru bugetul anului 2018), iar pentru proiectul "Istorie prin teatru”, la care vor participa trupele de teatru ale elevilor, este 100.000 de lei (30.000 de lei propus spre aprobare prin rectificare bugetara pentru anul 2017 si 70.000 de lei propus pentru bugetul anului 2018).

Primaria Sectorului 5, prin Centrul Cultural si de Tineret "Stefan Iordache”, vrea sa aloce alti 50.800 de lei (15.240 de lei propusi spre aprobare prin rectificare bugetara pentru anul 2017 si 35.560 de lei propusi pentru bugetul pe 2018) pentru organizarea unor concursuri pe teme istorice, in special pe tema Marii Uniri si a istoriei recente a Romaniei, pentru elevii claselor V-VIII si 200.300 de lei (60.090 de lei propus spre aprobare prin rectificare bugetara pentru anul 2017 si 140.210 de lei din bugetul pe 2018) pentru „sprijinirea unui ansamblu de dansuri traditionale care isi desfasoara ativitatea pe raza Sectorului 5 si care este alcatuit din copii talentati, cu rezultate remarcabile in cadrul competitiilor de profil”, fiind vorba despre Ansamblul Folcloric Calusarii.

In plus, initiatorii proiectelor pentru Centenarul Marii Uniri propun infiintarea Orchestrei Nationale a Romaniei, care sa fie condusa de naistul Nicolae Voiculet, cerand alocarea pentru acest proiect a sumei de 1.890.000 de lei (567.000 de lei prin rectificarea bugetara pe 2017 si restul din bugetul pe 2018). "Proiectul doreste sa stranga in cadrul Centrului cultural si de Tineret Stefan Iordache muzicieni de renume, care sa identifice si sa cultive talentele descoperite pe teritoriul Sectorului 5, in vederea infiintarii unei Orchestre Nationale a Romaniei. De asemenea, ne propunem ca, pe parcursul anului 2018, orchestra sa participe la evenimentele culturale organizate in sector”, se arata in descrierea proiectului.

De asemenea, Primaria Sectorului 5 vrea sa reconditioneze fantana construita in memoria Mariei Tanase si sa "continue ultima dorinta” a ei trecuta in testament. In cadrul evenimentului de inaugurare a fantanii ar urma sa fie o prezentare de moda cu obiecte vestimentare inspirate de interpreta de muzica populara si se vor proiecta holograme "care sa ne aminteasca de geniul artistei si de impactul cultural pe care aceasta il are”, se precizeaza in proiect. Bugetul alocat ar fi de 1.845.000 de lei (535.500 de lei prin rectificarea bugetara pe acest an si restul din bugetul pentru anul 2018).

Mai mult, initiatorii proiectului de hotarare ce urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de Consiliu Local doresc sa desfasoare un proiect cultural numit "Grafitti istoric”, in cadrul caruia sa fie realizate grafitti-uri cu scene istorice pe cladirile in care functioneaza unitati de invatamant sau asistenta sociala, iar copiii sa faca un tur al acestor cladiri. Pentru acest proiect se cere suma de 450.000 de lei (135.000 de lei prin rectificarea bugetara pe anul 2017 si 315.000 de lei din bugetul pe anul viitor).

In programul pentru sarbatorirea Centenarului Marii Uniri este trecut si proiectul "Secolul romanesc”, prin care Centrul Cultural si de Tineret al Sectorului 5 vrea sa lanseze un calendar istoric "care sa se constituie intr-un veritabil manual de istorie”, un eveniment "profund cultural” in care sa fie puse in lumina "preocuparile preferate ale Reginei Maria”, precum literatura si arta. Prim[ria mai vrea sa organizeze si o gala de moda in cadrul Muzeului National de Arta Contemporana, care "sa marcheze personalitati feminine emblematice ale culturii si istoriei romanesti”. Pentru acest proiect ar urma sa fie alocati 405.000 de lei (121.500 de lei prin rectificarea bugetara pe acest an si 283.500 din bugetul pe 2018).

Pentru toate aceste proiecte, Primaria Sectorului 5 ar urma sa aloce un total de peste 9 milioane de lei - 3.327.330 de lei prin rectificarea bugetara pe acest an si 6.113.670 de lei prin bugetul din 2018.

