Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare cod galben de ploi pentru 15 judete din nordul, centrul si nord-vestul tarii, valabila de duminica seara pana luni noapte. De asemenea, meteorologii spun ca incepand de duminica seara vremea se va raci, la inceput in vest, centru si nord, apoi si in restul tarii.

Potrivit meteorologilor, codul galben de ploi si vijelii va fi valabil de duminica noapte, de la ora 23.00, pana luni noapte, la aceeasi ora, iar in acest interval, la munte, in Maramures, Transilvania si in vestul Moldovei, cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 de litri pe metru patrat si izolat 40 - 50 de litri pe metru patrat, potrivit News.ro.

Avertizarea cod galben vizeaza 15 judete: Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Salaj, Cluj, Mures, Neamt, Alba, Harghita, Bacau, Sibiu, Brasov, Covasna, Hunedoara si Caras-Severin.

De asemenea, ANM a emis o informarea de instabilitate atmosferica si racire accentuata a temperaturilor, de duminica, de la ora 18.00, pana marti dimineata, la ora 8.00. In acest interval vor fi perioade cu averse si descarcari electrice, in seara zilei de duminica si in noaptea de duminica spre luni, in regiunile vestice si nord-vestice, iar luni si in noaptea de luni spre marti in zona de munte, in centrul tarii si local in est si in sud.

Cantitatile de apa vor depasi frecvent 15 - 20 de litri pe metru patrat si vor fi conditii de grindina, vantul va avea intensificari temporare in regiunile estice si de sud-vest, iar in timpul ploilor va avea aspect de vijelie. Meteorologii precizeaza ca vremea va deveni rece, insa in dupa-amiaza zilei de duminica se vor mentine canicula si disconfortul termic in sudul, estul si centrul tarii.

Sursa foto: egd / Shutterstock