Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au depistat, duminica dimineata, in trei taxiuri, 15 cetateni - sase adulti si noua copii - din Irak si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care intentionau sa treaca ilegal frontiera spre Ungaria.

Potrivit Politiei de Frontiera, duminica dimineata, in jurul orei 5.00, politistii de frontiera aradeni au oprit, la 200 metri dupa linia de cale ferata Arad-Nadlac, trei taxiuri care mergeau pe DN7, dinspre localitatea Pecica spre Nadlac. In cele trei masini, politistii au gasit 15 cetateni din Irak si Afganistan - trei barbati, trei femei si noua minori, adultii avand varste cuprinse intre 22 si 39 de ani, iar minorii intre 2 si 15 ani, toti fiind solicitanti de azil in Romania, potrivit News.ro.

Cei trei taximetristi, cetateni romani, impreuna cu cetatenii straini, au fost dusi la sediul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac, pentru cercetari. Cetatenii straini au declarat ca au incercat sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge in Ungaria. Soferii de taxi au spus, la randul lor, ca au fost contactati de cetatenii straini in statia taxi din Gara Arad, pentru a-i duce pana in orasul Nadlac.

Politistii de frontiera le-au intocmit cetatenilor straini acte de urmarire penala pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat.

