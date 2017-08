"Cred ca am jucat cel mai bun tenis al meu. Nu trebuia sa-mi aduci aminte ca Muguruza m-a invins de doua ori pe hard. Voi veni, voi da totul si poate voi castiga de data asta. Sunt flamanda de victorii, e o provocare mare si o mare oportunitate", a spus Simona Halep pe teren, imediat dupa meci, potrivit News.ro.

Simona Halep, locul 2 WTA, s-a calificat a doua oara in finala turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 151 WTA, beneficiara a unui wild card. Halep este pentru a treia oara in acest an la o victorie de locul 1 WTA, dupa ce a ratat oportunitati similare in finala de la Roland Garros si in sferturile de finala de la Wimbledon.

Halep va evolua in ultimul act cu spaniola Garbine Muguruza, locul 6 WTA, care a trecut, in semifinale, cu scorul de 6-3, 6-2, de actualul lider WTA, jucatoarea ceha Karolina Pliskova. Ele s-au mai intalnit de trei ori, Muguruza castigand de doua ori, in 2014, in turul al doilea al turneului de la Wuhan, scor 2-6, 6-2, 6-3, si in 2015, in Fed Cup, scor 6-4, 6-3. Halep are ultima victorie, in 2015, in optimi, la Stuttgart, scor 3-6, 6-1, 6-3.

Castigatoarea turneului primeste 522.450 de dolari si 900 de puncte WTA, iar finalista 260.970 de dolari si 585 puncte WTA. In acest moment, diferenta dintre Pliskova si Halep in clasamentul WTA este de cinci puncte.

