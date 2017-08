Primaria Capitalei anunta ca in urmatoarele saptamani va continua aplicarea tratamentelor de combatere a tantarilor, dar si a altor insecte, precum "Tigrul platanului", in principalele zone publice.

Primaria Capitalei spune ca in perioada 21 august - 29 septembrie se vor aplica alte doua tratamente de combatere a tantarilor in parcurile administrate de Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB) si de primariile de sector, dar si pe spatiile verzi, arata News.ro. Potrivit municipalitatii, concomitent cu tratamentele de combatere a tantarilor, Centrul pentru Protectia Plantelor aplica si tratamente fitosanitare pentru combaterea daunatorului "Tigrul platanului".

Aceste tratamente vizeaza bolile plantelor si daunatorii - insecte, viermi, larve si se aplica potrivit unui grafic, in urma buletinelor de analiza si avertizare trimise de Agentia Nationala Fitosanitara, in functie de fiecare specie, a mai precizat, duminica, Primaria Capitalei.

Primaria Capitalei sustine ca pana luni se va incheia cel de al cincilea tratament de combatere a tantarilor in parcurile administrate de ALPAB, iar urmatoarele doua tratamente vor fi facute in perioada 30 august - 6 septembrie si 20 - 27 septembrie. In parcurile administrate de primariile de sector, dezinsectia ar urma sa se incheie in 19 septembrie.

Conform sursei citate, tratamentele se fac cu produsele Fendona 15 SC si K-othrine Profi EC 250 sau Aqua K-othrine. Municipalitatea mai spune ca pana acum in parcurile administrate de ALPAB s-au facut cinci dezinsectii, incepand din 24 aprilie, iar pe spatiile verzi si in parcurile administrate de primariile de sector au fost facute cate patru tratamente.

In aceasta vara, bucurestenii se confrunta cu o noua specie de insecte - "Tigrul platanului” -, care au invadat parcurile din Capitala. Specialistii spun ca "Tigrul platanului", specie originara din America de Nord, care afecteaza frunzele platanului, este din aceeasi familie cu plosnitele.

"Tigrul de platan este o insecta micuta, este din ordinul heteroptera, cel care mai contine plosnitele de pat, plosnitele de camp. Are pana la 4-6 milimetri, 6 milimetri este talia maxima. Anul acesta avem o invazie masiva care s-a semnalat deja in mai multe orase, inclusiv, bineinteles, in Bucuresti”, a explicat Alexandru Iftime, muzeograf la Muzeul Grigore Antipa din Capitala.

