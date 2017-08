Echipajele medicale de la punctele de prim-ajutor instalate pe plajele litoralului romanesc au intervenit in peste 900 de cazuri, incepand cu 15 iunie, a declarat secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat, precizand ca, de la inceputul sezonului, au existat 26 de cazuri de inec.

Raed Arafat a mai spus ca la nivelul ministerului sunt discutii privind infiintarea unei politii a plajelor, asa cum au cerut salvamarii, pentru sanctionarea turistilor care intra in mare fara a tine cont de avertismente, potrivit News.ro.

"Numai in acest an, pana acum, au fost peste 900 de interventii ale celor sase puncte de prim-ajutor implementate pe plaja, pe timpul sezonului. Au inceput pe 15 iunie si vor ramane pana la finalul sezonului, in jur de 15 septembrie. Sunt mai multe vieti salvate de catre echipajele respective pana la sosirea echipajelor medicale care le-au preluat. Au fost 26 de inecuri in care nu s-a putut face resuscitarea. Fata de anul trecut, este o scadere, dar vom da un raport la finalul sezonului”, a declarat Raed Arafat, antr-o conferinta de presa sustinuta duminica la Constanta.

Intrebat despre o posibila politie a plajelor, asa cum au cerut salvamarii, pentru sanctionarea turistilor care intra in mare fara a tine cont de avertismente, secretarul de stat a spus ca se discuta despre acest lucru la nivelul ministerului si ca "trebuie sa se ajunga si la sanctiuni”. El a mai spus ca este vorba si despre bunul simt al oamenilor, care ar trebui sa respecte atentionarile salvamarilor.

"Ce sa mai spun, bunul simt, sa asculti ce spune salvamarul. Cand iti spune salvamarul sa nu intri in apa si tu intri in apa, ai o problema. E ca si cand ti se spune sa iti pui centura si tu nu o pui, faci accident si te mira ca esti facut praf, pentru ca, daca purtai centura, poate ieseai pe picioarele tale din accident. Cand salvamarul iti spune sa nu intri in apa si tu intri, o faci pe propria raspundere. Acum, implementarea unor sanctiuni e o chestiune care se analizeaza”, a subliniat Raed Arafat.

In zonele unde au fost inregistrate in ultimii cinci ani cele mai multe situatii de urgenta au fost instalate, la inceputul sezonului estival, corturi de prim-ajutor, fiind vorba despre plajele din Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinesti, Saturn si Techirghiol.

Sursa foto: Aleksandar Todorovic/Shutterstock