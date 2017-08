In fiecare zi, 140 de pacienti oncologici ajung in centrul de radioterapie Amethyst din Bucuresti pentru a beneficia de servicii de radioterapie. Prin Programul National de Oncologie, radioterapia bolnavilor cu afectiuni oncologice este decontata de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Cu toate acestea, pacientii stau pe liste de asteptare in jur de 5-6 saptamani, dat fiind ca numarul aparatelor de radioterapie din Romania nu acopera nevoile pacientilor.

“Sunt putine aparate de radioterapie in Romania. Suntem deficitari pe anumite categorii de personal medical. As spune ca medici avem suficienti si probabil ca tehnicienii si fizicienii sunt cei care ar trebui sa fie suplimentati in centrele de radioterapie”, a mentionat dr. Gabriel Ricu, radioterapeut la Amethyst Radiotherapy, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Sunt putini specialisti in acest domeniu pentru ca numarul de centre de radioterapie din Romania este mic, astfel un absolvent al facultatii de medicina nu ar alege sa se specializeze in radioterapie stiind ca sansele lui de a avea un loc de munca asigurat sunt foarte mici.

Amethyst Radiotherapy are 7 medici care se ocupa de serviciile de radioterapie si trateaza in medie 140 de pacienti pe zi. Tratamentul fiecarui pacient dureaza intre 2 si 8 saptamani, in functie de tipul de tumora, iar cele mai frecvente dureaza in jur de 5-6 saptamani. Dr. Ricu sustine ca in jur de 65-70% din pacientii oncologici ar avea nevoie de radioterapie in cursul tratamentului, iar cel putin un sfert nu reusesc sa beneficieze de aceste servicii.

“La inceput pacientul trebuia sa plateasca integral costurile tratamentului care ajungeau undeva pe la 4.500-6.000 euro in functie de numarul de sedinte de tratament pe care le avea de facut. Dupa care am functionat in sistemul de coplata, iar din 2017 costul integral este suportat de Casa”, a precizat dr. Gabriel Ricu.

Ce este radioterapia?

Radioterapia, una dintre principalele metode de tratament in cancer, foloseste radiatiile ionizante in terapia tumorilor maligne si, mai putin frecvent, in alte situatii. Scopul sau principal este cresterea controlului locoregional al bolii. Acest tip de tratament se poate combina cu chirurgia si chimioterapia in tratamentele complexe oncologice, multimodale.

“Sunt si patologii benigne care pot utiliza tratamente cu radiatii ionizante, insa acestea nu sunt decontate de catre CNAS. Pacientii care fac tratamente pentru alt tip de leziuni decat cele neoplastice ar trebui sa suporte costurile tratamentului”, a explicat dr. Ricu.

Pacienti oncologici pe liste de asteptare de 5-6 saptamani

“De cand a inceput Programul National fluxul de pacienti a crescut, dar la modul ca de acum exista o lista de asteptare. Noi am ajuns la capacitate maxima in vara anului trecut cand pacientii aveau de platit o parte din tratament, acum tratamentele fiind gratuite exista liste de asteptare de 5-6 saptamani pana cand putem prelua un pacient. Practic, avem mai multi pacienti de cat am putea trata. In multe situatii incercam sa redirectionam pacientii catre alte clinici private sau spitale unde ar putea sa intre in tratament cat mai repede”, a mentionat radioterapeutul.

Pentru a putea oferi servicii mai multor pacienti si pentru a scadea numarul pacientilor de pe lista de asteptare, Amethyst are in plan sa aduca al treilea accelerator pentru radioterapie.

In acest context, ministrul Sanatatii a declarat, la sfarsitul lunii iulie, ca in cursul acestui an vor fi achizionate aparate moderne de radioterapie pentru cinci spitale din Bucuresti, Constanta, Galati si Baia Mare, iar pana la finalul anului vor avea aparate si spitalele din Craiova, Cluj, Timisoara, Oradea si Targu Mures.