Dintre cele 44 de cladiri scolare din Bucuresti care au autorizatia de securitate la incendiu de la ISU, 22 sunt din reteaua publica si 22 din cea privata. Restul de unitati de invatamant (gradinite, scoli si licee), adica 1.022, nu au autorizatie de la ISU.

"Autorizatia se acorda pe cladire, nu pe institutie. Adica, o scoala care are mai multe corpuri de cladire trebuie sa detina autorizatie pentru fiecare corp in parte, in conditiile in care necesita aceasta autorizatie. In capitala sunt 147 de cladiri, care, de exemplu, nu pot primi autorizatia pentru ca nu le este necesara obtinerea avizului/autorizatiei, deoarece sunt foarte vechi si nu se supun legislatiei”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, potrivit Mediafax.

In aceeasi perioada a anului 2016, doar 39 de cladiri scolare aveau autorizatie pentru securitatea la incendiu.

Liviu Pop: Parintii sa nu isi duca copiii in scolile neautorizate

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a transmis, marti, ca in nicio scoala neautorizata nu ar trebui lasati copiii, precizand ca se fac eforturi ca in doi ani sa fie reabilitate toate unitatile de invatamant cu probleme.

"Aproape in toate unitatile in care nu avem autorizatie s-a intrat pe renovare. Sunt 31. 297 de corpuri de cladiri. Din 31.297 unitati de invatamant, 2.261 au autorizatie PSI, iar 4.200 au avize PSI. Faceti diferenta sa vedeti cate nu au autorizatie. In maximum doi ani vrem sa avem toate unitatile cu autorizatie, ca nu este ritmul pe care ni-l dorim nu pot sa comentez", a spus Liviu Pop, potrivit News.ro.

Intrebat daca si-ar duce copilul intr-o scoala neautorizata, ministrul a raspuns ca nu s-a facut nimic in 26 de ani in Romania pentru alocarea unor sume de la bugetul de stat catre primarii in vederea reabilitarii si constructiei de scoli noi.

"Ceea ce nu s-a facut 26 de ani, vom face noi. Noi, Guvernul, PSD si ALDE, am aprobat acum o luna 2.500 de proiecte pentru reabilitare si constructii noi de cladiri. Banii acestia sunt in bugetele autoritatilor locale, veniti de la Ministerul Dezvoltarii, fiecare primar isi organizeaza licitatiile pentru constructie si dezvoltare", a mai spus Pop.

Intrebat ce le-ar spune parintilor cu copii care invata in scoli neutorizate, ministrul a raspuns ca sa nu-si duca copiii in scolile respective.

Consiliul Local al Sectorului 5 a decis ca scoala nr. 141, al carei tavan s-a prabusit in luna mai a acestui an, va fi demolata. Elevii Scolii 141 vor fi relocati pana la reconstruirea unui alt corp de cladire.

Sursa foto: Agerpres / Adrian Cuba