“Avand in vedere incidentul produs in aceasta dimineata la un tramvai care circula pe linia 25, pe Bd. Timisoara, la solicitarea Primarului General, Gabriela Firea, Regia Autonoma de Transport Bucuresti a constituit o comisie tehnica operativa care analizeaza cauzele producerii acestui incident”, a transmis Primaria.

„Am solicitat conducerii RATB sa identifice de urgenta cauzele care au dus la producerea acestui incident si sa ia masurile tehnice care se impun pentru a preintampina astfel de situatii care pot pune in pericol calatorii. Cu toate acestea, indiferent de concluziile pe care le vom trage, un lucru este sigur: trebuie sa innoim de urgenta parcul auto RATB, un parc invechit in care nu s-au mai facut investitii majore de foarte multi ani. De aceea, reiterez faptul ca procedura de achizitie lansata de Municipalitate pentru achizitionarea a 400 de autobuze noi, dotate la standarde europene, reprezinta o prioritate zero pentru actuala administratie. In paralel cu derularea acestei licitatii, am finalizat caietele de sarcini pentru achizitionarea a 100 de tramvaie si 100 de troleibuze noi, iar RATB se pregateste pentru achizitionarea a 100 de autobuze electrice”, spune Gabriela Firea.

Aceasta “omite” sa spuna cum a promis, inca din prima zi de campanie, ca vara aceasta bucurestenii vor circula civilizat in noi mijloace de transport in comun si cum, de asemenea, promitea “o revolutie” a traficului in Bucuresti.

“Astept´┐Ż m ca noul sistem electronic de achizitii publice (SICAP) sa asigure solutii pentru problemele cu care se confrunta autoritatile in procedurile de licitatii publice, inclusiv sa fie insotit de un manual de utilizare coerent si in deplin acordul cu softul. Este de asemenea esentiala sincronizarea operarii sistemului national cu cel european”.

Facem precizarea ca incidentul s-a produs in aceasta dimineata la ora 08:00, pe B-dul Timisoara, pana in Statia Vasile Milea, sens Razoare. Mai exact, la un tramvai din linia 25 a avut loc un inceput de incendiu si, din acest motiv, tramvaiele din liniile 1, 11, 8, 25 si 35 au fost blocate.