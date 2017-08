Cele trei modele de canapele la reducere pe care ti le-am ales din campania de reduceri a celor de la eMAG au preturile reduse cu pana la 53%.

Canapele la reducere: Kring Royal cu tapiterie din piele

Canapeaua la reducere, King Royal, prezenta in campania celor de le eMAG are o forma standard, putand fi folosita pentru living. Aceasta are 3 locuri, o tapiterie din piele natura si un cadru din lemn masiv de pin. Are o lungime de 223 cm, latime de 98 de cm si o inaltime de 104 cm. O puteti cumpara de aici cu o reducere de 42%.

Canapea extensibila Cake Elvila, redusa cu 32%

Canapeaua la reducere, Cake Elvila, aflata in campania Stoke Busters a celor de la eMAG are o forma standard. Ea poate fi plasata, atat in dormitor cat si in living. Aceasta are o capacitate de 3 locuri, lungime de 188 cm, latime de 90 cm si o inaltime de 88 de cm. Materialul tapiteriei este de poliester. O puteti cumpara de aici cu o reducere de 32%.

Canapele la reducere: Kring Betty,

Canapeaua extensibila Kring Betty din oferta celor de la eMAG are o forma standard si poate fi utilizata atat pentru living cat si pentru dormitor. Are o capacitate de 3 locuri, culoare gri, iar tapiteria este din bumbac si poliester. Canapeaua are o lungime de 230 cm, o latime de 107 cm si o inaltime de 43 cm. O puteti cumpara de aici cu o reducere de 53%.

Sursa foto: By Marina_D / Shutterstock.com