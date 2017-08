Vremea va fi calduroasa in weekend in toata tara, temperaturile maxime ajungand pana la 36 de grade. La munte, sambata cerul va fi innorat spre seara, iar minimele nu vor depasi 20 de grade, scrie News.ro.

Sambata, vremea va fi caluroasa, cu temperaturi ridicate, in special in sud-vestul tarii. Cerul va fi senin, doar putin innorat spre seara in zona montana si in partea de nord a tarii, iar pe arii restranse vor fi ploi slabe si de scurta durata.

Maximele se vor situa intre 25 de grade, la munte si pe litoral, si intre 35-36 de grade Celsius in partea de sud-vest a tarii, in timp ce minimele nu vor depasi 20 de grade, mai scazute in zona Transilvaniei.

Duminica, temperaturile maximele vor fi cuprinse intre 26 si 36 de grade, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.

In Bucuresti, vremea va fi in general frumoasa in acest weekend, cu temperaturi in jur de 32-33 de grade Celsius, pentru ca in noaptea de duminica spre luni sa scada putin sub 20 de grade.

Sursa foto: Cherries/Shutterstock