In 2010, in Romania erau peste 2.300 de cabinete stomatologice de stat, iar peste 5 ani au ramas numai 31 de cabinete. Aproape fiecare judet din tara avea zeci de cabinete stomatologice publice unde puteau sa se trateze gratuit cei care contribuie la bugetul public pentru sanatate. Astazi mai exista cate un cabinet sau maxim doua doar in unele judete.

Din cele 41 de judete ale Romaniei, 17 judete la capitolul “cabinete stomatologice publice” nu au nicio unitate trecuta pe lista in acest moment, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

Cu toate acestea, piata serviciilor stomatologice din Romania la finalul lui 2016 a ajuns la aproape un miliard de lei si un profit de peste 179 milioane lei, conform unui studiu Creditinfo Romania. Aceasta reprezinta o crestere de aproximativ 36%, comparativ cu rezultatele din 2015.

In timp ce numarul cabinetelor stomatologice publice a scazut dramatic, numarul cabinetelor private a crescut cu aproximativ 50% in 5 ani, de la 9.600 de cabinete in 2010 la 14.700 in 2015.

Judetele Cluj, Dambovita, Galati si Harghita aveau fiecare peste 100 de cabinete stomatologice in 2010, iar peste 5 ani exista numai cate un cabinet in fiecare judet. De asemenea, in Bucuresti erau cele mai multe cabinete stomatologice publice (317), iar in 2015 functionau doar 2 cabinete.

Totodata, sistemul de sanatate public a ramas cu mai putini stomatologi (3.400 stomatologi in 2010 - 1.600 stomatologi in 2015), iar in sistemul privat numarul acestora a crescut de la an la an (9.500 stomatologi in 2010 - 13.900 stomatologi in 2015).

