Medicii din sectia de ortopedie a spitalului "Marie Curie" au adresat conducerii spitalului si comisiei de etica o petitie in care spun ca refuza orice forma colaborare cu doctorul Gheorghe Burnei, caruia instanta i-a dat din nou dreptul de a lucra in sistemul medical de stat, astfel incat el ar putea reveni in unitatea medicala, potrivit News.ro .

”Profesorul Burnei a condus discretionar sectia de ortopedie, toate resursele umane si materiale de care dispunea sectia erau folosite aproape in exclusivitate pentru propriii pacienti, ceilalti medici neprimind spatiu in programul operator, acces la materiale si aparatura”, sustin semnatarii documentului adresat conducerii spitalului Marie Curie.

Ei mai spun ca Burnei "si-a folosit autoritatea in sensul obstructionarii medicilor tineri in a efectua interventii chirurgicale prin care sa isi poata confirma nivelul de performanta, in acest sens a intretinut o atmosfera de timorare a medicilor, atmosfera in care adresa injurii nemotivate tuturor medicilor din sectie".

"Orice incercare de a pune in discutie tehnicile chirurgicale «inovative» si «premierele mondiale» sfarsea intr-o avalansa de injurii din partea domnului prof. dr. Gheorghe Burnei, fara niciun fel de argumentatie medicala", mai relateaza medicii sectiei de ortopedie, care afirma ca, dupa arestarea medicului, situatia s-a deblocat, existand liste de asteptare pentru interventii, un program previzibil al blocului operator, fiind facute operatii de performanta, iar durata de spitalizare a scazut considerabil.

Medicii reafirma faptul ca nu vor sa fie asociati cu Burnei si cu activitatea acestuia si avertizeaza ca vor recurge la toate mijloacele legale: "mutarea in ate sectii, greva, suspendarea contractului de munca si chiar demisia".

Scrisoarea este semnata inclusiv de medicii rezidenti ai sectiei de ortopedie de la spitalul "Marie Curie".

Gheorghe Burnei, acuzat de mai multe fapte de luare de mita, s-ar putea intoarce la Spitalul de Copii "Marie Curie" din Capitala, dupa ce Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, ca acesta va putea profesa din nou in orice unitate medicala de stat. Hotararea nu este insa definitiva.

Medicul Gheorghe Burnei a scris pe Facebook, dupa ce instanta a decis ca poate profesa din nou, ca nu a conditionat niciodata actul medical, ca banii lasati de pacienti fara stirea sa erau folositi pentru a cumpara mancare cadrelor medicale care ii erau alaturi la operatii si ca, prin decizia de a ramane in tara si a opera a adus economii Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate, dar si romanilor care altfel ar fi fost nevoiti sa achite o parte din costul interventiilor facute in strainatate.

"Nu am conditionat niciodata actul medical. Am refuzat constant ceea ce toti pacientii si rudele acestora ofera in toate spitalele din tara. Daca acestia au lasat bani din proprie initiativa, deseori si fara stirea mea, i-am folosit pentru a cumpara mancare pentru cadrele medicale, care stateau alaturi de mine in operatii, peste program. In mod normal eu trebuia sa fiu activ de la 8 la 13 in fiecare zi...pe cand eu eram zilnic prezent la spital de la 6-7 dimineata pana la putin ora 17:00, deseori pana la miezul noptii. Trebuia sa fac in jur de 15 consultatii si 1-2 operatii pe saptamana, iar eu imi faceam norma lunea. Nu am facut medicina pentru bani si nu am cerut niciodata nimic de la nimeni. Ortopedia este viata mea!", spune medicul.

El povesteste ca ultimele 8 luni au fost un cosmar - "pentru ca totul este ireal de nedrept".

Reactia Comisiei Nationale a Ministerului Sanatatii

Ca urmare a ultimelor evenimente legate de posibile acte cu implicare penala ale prof. dr. Gheorghe Burnei, Comisia Nationala de Ortopedie Pediatrica a Ministerului Sanataii face urmatoarele precizari:

"Comisia Nationala a MS se delimiteaza de orice act care nu poate fi incadrat in codul bunelor practici medicale si de orice atitudine sau actiune care contravine codului deontologic al profesiunii de medic;

Comisia Nationala a MS se opune oricarui tratament inovativ care nu are o sustinere si o documentare stiintifica in conformitate cu toate rigorile nationale si internationale. In acest sens, Comisia Nationala va propune ministrului Sanatatii aprobarea unui cod de procedura pentru situatiile in care aplicarea unei tehnici sau a unui tratament inovativ se impune;

Comisia Nationala a MS, a constatat absenta oricarui protocol terapeutic aprobat si considera ca si acest lucru a facut posibila aparitia unor anomalii terapeutice, unele cu consecinte deosebit de grave. Comisia Nationala a MS a inceput procesul de elaborare a protocoalelor terapeutice pentru cele mai frecvente afectiuni ortopedice ale copilului, astfel ca, pana la sfarsitul anului 2017, sa fie elaborate si publicate TOATE protocoalele terapeutice;

Comisia Nationala a MS, prin specialistii din componenta sa, va monitoriza permanent activitatea sectiilor si a departamentelor de ortopedie pediatrica, atat din reteaua publica, cat si din cea privata, pentru a nu mai fi posibila aplicarea unor tratamente cu sustinere stiintifica indoielnica;

Comisia Nationala a MS considera deosebit de importanta o reapropiere intre specialist si pacient, si din acest motiv propune ca reprezentantii societatii civile, prin intermediul ONG-urilor, care au drept scop promovarea starii de sanatate a populatiei, sa fie invitati permanenti la toate sedintele comisiei".

Sursa foto: Agerpres