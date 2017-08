Produsele agroalimentare si bauturile nealcoolice s-au aflat, in primul trimestru din acest an, pe primul loc in topul categoriile de cheltuieli de consum pe care le fac romanii, cu un procent de 35% din total; urmate de utilitati (apa, electricitate, gaze si alti combustibili) si cheltuielile legate de locuinta (19,4%), potrivit datelor Institutului National de Statistica. Pe locul al treilea in topul cheltuielilor romanilor se afla bauturile alcoolice si tutunul, cu un procent de 7,9%.

Urmatoarele tipuri de cheltuieli sunt, in ordine, transportul (6,7%), imbracamintea si incaltamintea (5,5%), comunicatiile (5,1%), produse si servicii diverse (5,1%), sanatatea (5%), mobilier, dotarea si intretinerea locuintei (4,8%), recreerea si cultura (3,2%), sumele cheltuite in hoteluri, cafenele si restaurante (1,8%) si, pe ultimul loc, educatia (0,5%).

Cheltuielile cu educatia se afla, de altfel, pe ultimul loc la toate categoriile sociale la care sunt disponibile date de la Institutul National de Statistica. Astfel, pensionarii aloca un procent de 0,1% din totalul cheltuielilor de consum acestui domeniu, salariatii aloca 0,9%, somerii – 0,1%, iar agricultorii – 0,2%.

Pensionarii cheltuie cei mai multi bani (66,8% din cheltuielile totale de consum) pe produse agroalimentare si bauturi nealcoolice (37%), utilitati si locuinta (21,4%) si, de asteptat, in domeniul sanatatii (8,4%).

Salariatii aloca si ei procente importante produselor agroalimentare si bauturilor nealcoolice (31,5% din cheltuielile totale de consum), locuintei si utilitatilor (19%), dar sanatatea, cu un procent de doar 3,4%, nu se afla printre domeniile carora aceasta categorie sociala le acorda o parte importanta din cheltuieli, pe locul trei la salariati aflandu-se cheltuielile legate de transport, in procent de 8,5%.

Somerii cheltuie cea mai mare parte a banilor pe produse agroalimentare si bauturi nealcoolice (45,6%), pe utilitati si locuinta (19,2%) si pe bauturi alcoolice si tutun (8%). Sanatatea detine, in cazul acestei categorii sociale, un procent de 3,4% din cheltuielile totale de consum.



Top 3 cheltuieli efectuate de agricultori arata la fel ca in cazul somerilor, dar procentele sunt diferite: produsele agroalimentare si bauturile nealcoolice detin o cota de 46,3% din totalul cheltuielilor de consum, utilitatile si locuinta genereaza 12,3% , in timp ce tutunului si bauturilor alcoolice le este alocat un procent de 10,3%.

