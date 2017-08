Consilierii generali si-au dat acordul de principiu pentru achizitionarea unui sistem e-ticketing, prin care vor fi montate automate de emitere a cardurilor de calatorie pentru mijloacele de transport in comun in Bucuresti si in judetul Ilfov.

"Pentru facilitarea accesului la toate sistemele de transport public care isi desfasoara activitatea in Municipiul Bucuresti si in zona limitrofa este necesara implementarea unei retele de vanzare a titlurilor de calatorie cat mai uniform distribuita in teritoriu si care sa tina cont de criteriile esentiale de functionare, asigurand accesul la reteaua de transport, atat a calatorilor ocazionali, cat si a calatorilor care folosesc, de regula, abonamente”, se arata in hotararea CGMB.

Dupa votul de miercuri, municipalitatea va veni cu un alt proiect de hotarare in sedinta urmatoare, pentru achizitionarea sistemului e-ticketing, care va fi supus dezbaterii si votului consilierilor, scrie News.ro.

Mai mult, Gabriela Firea declara ca, din toamna, municipalitatea va implementa tichetul unic de transport, un calator putand astfel sa foloseasca acelasi bilet pentru pentru calatoriile cu metroul, cu autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul, dar si cu microbuzele firmelor private care vor circula pe traseele catre localitatile din Ilfov.

Sursa foto: Agerpres / Silviu Matei