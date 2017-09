Un numar de 12 firme au depus oferte pentru realizarea proiectului de largire la patru benzi a Centurii de Sud a Capitalei, pe o portiune de treizeci de kilometri, si constructia pasajelor Berceni si Oltenita, sub forma unor sensuri giratorii suspendate. Investitia are o valoare de aproape patru sute de milioane de lei si a fost impartita in doua loturi.