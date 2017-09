Intrebat in conferinta de presa ce le-ar raspunde suporterilor care au scandat "Demisia" pe Arena Nationala, el a raspuns: "Nu stiu ce sa le raspund. As lasa sa treaca timpul, macar 24 de ore, nu sa reactionam pe moment, dar intreb si eu: «Sunt reprezentativi acesti oameni pentru Romania?» Sunt atacat constant de un an, de cand am venit, dar eu nu vreau sa fug, sa renunt. Si eu ma intreb uneori ce e mai bine pentru fotbalul romanesc. Acum si eu am indoieli ca trebuie sa continui, pentru ca am si eu limitele mele. Nu imi doresc sa traiesc sub aceste acuze. Eu pot pleca maine daca aveti o alternativa mai buna. Eu stiu ca dau tot ce am mai bun pentru echipa nationala si am o responsabilitate sa lucrez cu acesti jucatori", informeaza News.ro.

Christoph Daum a precizat ca daca avea contract pana in 2020 putea sa ignore scandarile."Trebuie insa sa trecem impreuna peste aceste dificultati. Daca dupa meciul din Muntenegru nu vor mai exista sanse de calificare, poate ca FRF se va decide in privinta contractului meu", a adaugat el.

Reprezentativa Romaniei a invins, vineri, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0, selectionata Armeniei, intr-un meci contand pentru etapa a saptea a grupei E de calificare la Cupa Mondiala din 2018.

Golul a fost marcat de Alexandru Maxim, in minutul 90+1. Maxim a deviat mingea in poarta de la aproximativ patru metri, dupa un sut de pe partea dreapta al lui Benzar.

