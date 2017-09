Seminariille realizate in municipiile resedinta de judet din Romania vor face parte din campania “Este in joc viitorul tau", ce se va desfasura in perioada 15 septembrie 2017 – 31 Mai 2018, campania fiind o initiativa lansata de catre asociatia "Joc Responsabil". Obiectivele seminariilor care vor fi organizate in liceele din Romania sunt:

- informarea adolescentului pentru a asigura o raportare corecta a acestuia la jocurile de noroc inaintea atingerii varstei majoratului.

- pozitionarea jocurilor de noroc in mentalul adolescentului drept mijloc de divertisment, nu drept modalitate de a castiga bani.

- explicarea catre adolescent a mecanismelor jocului patologic, in vederea unei autoevaluari corecte daca va fi cazul ulterior.

Primele seminarii vor fi sustinute in doua licee din Bucuresti pana la finalul lunii octombrie 2017. Dr. psiholog Cristian Andrei, impreuna cu o echipa de specialisti, se vor ocupa de indrumarea elevilor care vor putea discuta si cu Helmuth Duckadam, fostul mare portar fiind desemnat ambasadorul campaniei.

“Adolescentii au abordari foarte diferite fata de bani. De aici, raportari foarte diferite si fata de mirajul de a castiga acesti bani prin intermediul jocurilor de noroc. Cultivand de la acest stadiu o atitudine corecta fata de gambling a acestora, cresc sansele ca aceasta atitudine sa fie perpetuata si la adultul de mai tarziu”, a declarat psihologul Cristian Andrei.

Persoanele care intampina probleme in ceea ce priveste dependenta fata de jocurile de noroc pot apela la serviciile oferite de catre asociatia "Joc Responsabil". In ultimii 2 ani, 2043 de persoane au sunat la linia telefonica gratuita 0800 800 099 pentru a cere ajutorul specialistilor.

Din numarul total al apelantilor, 88% au fost barbati si 12% femei. In ceea ce priveste repartizarea pe categorii de varsta, 53% dintre apelanti aveau varsta situata intre 25 si 45 de ani, 31% intre 18 si 25 de ani si 16% peste 45 de ani. Primele trei judete ca si numar al apelurilor au fost Ilfov, Cluj si Iasi. In aceste judete, asociatia "Joc Responsabil" dispune si de cabinete unde persoanele pot veni si discuta cu un psiholog.

Sursa foto: Lukasz Z/ Shutterstock