Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la referendumul pe tema familiei, ca el este un sustinator al familiei traditionale, deoarece, fiind un om credincios, ”asta este lasat de la Dumnezeu, asta e forma in care practic noi, oamenii, suntem chemati sa ne asezam in viata”.

”Referendumul este cea mai desavarsita forma de democratie in care cetatenii sunt chemati sa sustina un punct sau altul de vedere. Consider in schimb ca, daca tot se cheltuiesc banii astia, ar trebui facut un referendum si pentru consfintirea in Constitutie a interzicerii traseismului politic la nivel parlamentar, cred ca ar trebui facut referendum privitor la pozitia cetatenilor fata de propunerile pe care le formuleaza partidul de guvernamant privitor la incalecarea justitiei de catre PSD si ALDE. Cred ca se pot pune si alte intrebari cetatenilor la acest referendum astfel incat sa nu se cheltuiasca banii deja dati si cetatenii sa fie consultati pe mai multe teme in care cred ca trebuie sa-si spuna punctul de vedere”, a declarat Ludovic Orban, potrivit News.ro.

El si-a reiterat pozitia de sustinator al familiei traditionale, argumentand ca asa a lasat Dumnezeu omul. ”Eu am spus ca sunt un sustinator al familiei traditionale, consider ca fiind un om credincios asta este lasat de la Dumnezeu, asta e forma in care practic noi, oamenii, suntem chemati sa ne asezam in viata”, a explicat liderul PNL. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata seara, la Mamaia, ca atat la nivelul grupului senatorial al partidului, cat si la cel al grupului din Camera Deputatilor, precum si la nivelul Guvernului s-a decis organizarea referendumului pentru modificarea Constitutiei in aceasta toamna.

Camera Deputatilor a adoptat in 9 mai, cu 232 voturi „pentru”, 22 de voturi ”impotriva” si 13 abtineri, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pe tema definitiei familiei, astfel ca, potrivit propunerii de modificare, alineatul 1 al articolului 48 din Constitutie urmeaza sa aiba urmatoarea forma: ”Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor”.

Coalitia pentru Familie a strans un numar de 3 milioane de semnaturi, pe care le-a depus la Senat alaturi de o propunere de revizuire a Constitutiei privind definitia familiei prin care se cere modificarea articolul 48, alineatul 1, care se refera la definitia familiei. In actuala forma, acesta prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti", insa semnatarii initiativei vor ca definitia sa fie schimbata pentru a bloca orice posibilitate a legiferarii casatoriei intre persoane de acelasi sex. Astfel, initiativa prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie".

Potrivit articolului 151 al legii fundamentale, proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere. Daca prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor. Revizuirea este definitiva dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau a propunerii de revizuire.