Cand vine vorba despre invatamantul superior din tara noastra, ne aflam cu 10-15 ani in urma universitatilor din Vest, declara fostul ministrul al Educatiei, Pavel Nastase. Exista un decalaj clar in ceea ce priveste conditiile de studiu din universitatile romanesti si cele din vestul Europei, iar imbunatatiri pot fi facute la mai multe capitole. Chiar si in aceste conditii, insa, patru universitati din Romania au fost incluse intr-un top mondial care face clasificarea universitatilor din intreaga lume.

In topul celor mai bune universitati din lume din 2017 (2017 Best Global Universities), realizat de U.S. News & World Report regasim Universitatea Babes -Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti, Universitatea Politehnica din Bucuresti si Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. In top sunt incluse 1.000 de universitati din lume, iar institutiile din tara noastra nu se regasesc in prima jumatate.

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca ocupa locul 569 din acest top, cu un scor general de 48 de puncte din 100. Universitatea Bucuresti se afla pe locul al doilea dintre unitatile de invatamant din Romania, aceasta fiind in top pe pozitia 733, cu 42,9 puncte. Urmeaza Universitatea Politehnica din Bucuresti, pe locul 750 in top, cu 42,4 puncte, si Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, pe locul 996, cu 33,5 puncte.

Potrivit datelor Comisiei Europene, printre aspectele ce trebuie imbunatatite in ceea ce priveste invatamantul universitar de la noi din tara se numara si alocarea unui procent mai mare din PIB Educatiei. Specialistii de la Comisia Europeana noteaza ca „cheltuielile administratiei publice din Romania pentru educatie au ramas cele mai scazute din UE si cu mult sub media UE. Fondurile europene ofera sprijin pentru investitii in educatie, dar raman insuficient exploatate si depind de capacitatea limitata a administratiei publice de a le accesa si a le gestiona”.

Dincolo de ce se intampla, efectiv, in amfiteatru, sunt importante si restul conditiilor din universitati. Alinierea conditiilor din Romania cu cele din Vest a fost subliniata si de antreprenori din aceasta zona. Liviu Tudor, cel care a dezvoltat cel mai mare campus privat pentru studenti, este de parere ca nu putem avea tineri absolventi la standarde europene, care stau in camine sub nivelul cerintelor UE.

Care sunt cele mai bune universitati din lume

Pe primul loc in Topul celor mai bune universitati din lume din 2017 gasim Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii, cu un scor maxim de 100 de puncte. Pe urmatoarele locuri gasim tot universitati americane — Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), Universitatea Stanford, Universitatea California-Berkeley si California Institute of Technology.

La nivel european, cele mai bine clasate institutii de invatamant superior sunt Universitatea Oxford, Universitatea Cambridge si Imperial College London, toate din Marea Britanie.

Tara cu cele mai multe universitati in top - 210 la numar - este SUA, urmata de China, cu 87 de universitati in top, Marea Britanie, cu 68 de universitati si Franta cu 49 de universitati.

In tara noastra, ponderea absolventilor de studii superiore este de peste 25% si in continua crestere in ultimii ani. Totusi, acesta ramane un procent relativ mai mic fata de media statelor europene, care trece de 38%. Este, totodata, si al doilea cel mai mic procent de absolventi de invatamant superior din blocul european.

